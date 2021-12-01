Экспансия кустарников в Арктике ускоряет таяние вечной мерзлоты

Учёные лаборатории «БиоГеоКлим» Томского государственного университета (ТГУ) продолжают исследовать феномен появления в Арктической зоне РФ экосистем с высокой биологической продуктивностью.

В этом году специалисты изучили участки тундры, захватываемые активно разрастающимися кустарниками. Анализ температурных данных показал, что после поселения кустарников почва становится теплее и суше, а глубина залегания вечной мерзлоты увеличивается в три-четыре раза.

– В последние годы всё чаще говорят о том, что под влиянием глобального изменения климата Арктика становится зеленее. Действительно, в ходе экспедиций мы всё чаще сталкиваемся с этим феноменом, — рассказывает руководитель проекта, старший научный сотрудник лаборатории «БиоГеоКлим» Сергей Лойко. — Например, на юге тундры в Ямало-Ненецком автономном округе наблюдается экспансия кустарников, в первую очередь ольхи. В естественных условиях их заселение происходит в месте вспучивания грунта, когда возникшее при замерзании почвы давление приводит к разрыву подстилки и выдавливанию на поверхность суглинка. На таких «медальонах» семена ольхи хорошо приживаются. Особенно активно растение распространяется в местах с антропогенным механическим нарушением почв, например, на заброшенных зимниках и стоянках оленеводов.

Под ольхой селятся карликовая береза, разные виды трав, в том числе нетипичные для данной местности, например, недоспелка копьевидная, характерная для лесов на юге Сибири. Помимо этого, в арктических оазисах появляются ещё около 10-15 видов растений: княженика, вейники, иван-чай, чемерица, синюха и другие. Зимой кустарники удерживают снег, который, как покрывало, отепляет почву. Данные с термодатчиков, установленных в почве, показали: разница температур на участках с растительностью и без неё может составлять 10-15 градусов.

К примеру, в феврале в Тазовском районе температура на открытых участках на глубине одного метра составляла -10-12 градусов, а в почве под кустарниками она была равна нулю. То есть глубина оттаивания мерзлоты возрастает в три-четыре раза и может достигать 400-430 см, тогда как на участках без «утеплителя» она не превышает 70 см.

– Потепление климата способствует захвату тундры кустарниками, — поясняет Сергей Лойко. — Очевидно, что запускается активный биологический круговорот — корни растений вытягивают из оттаявшей мерзлоты элементы, которые им необходимы для роста. Какие именно изменения происходят в почве, покажет геохимический анализ её образцов.

По мнению учёных, отчасти распространению ольхи способствует и снижение антропогенного давления. Ранее коренные народы часто использовали кустарник как топливо. С появлением горелок и других технических средств и переселением людей в посёлки потребность в дровах снизалась.

В ходе исследований учёные ТГУ намерены оценить потенциал дальнейшего распространения кустарников и подсчитать площадь, которую они уже захватили. Новые знания могут стать основой для создания технологий природообустройства в Арктической зоне Российской Федерации.