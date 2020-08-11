Экспедиторы БНЭ делятся впечатлениями о красе почти необитаемой природы

Группу учёных СО РАН доставил к месту впадения реки Пясины в Карское море. На вертолёте они преодолели почти 500 км. Свой лагерь БНЭ разбили около заброшенной рыбацкой базы на мысе Входной. Экспедиторы по-настоящему оценили уникальность этого места, ведь уже несколько лет сюда не вступала нога человека.

«Удивительное место! Меня покорили необъятные просторы этого края: сильный ветер, ощущение пространства. А слаженная работа в группе оставила ощущение радости и счастья в душе. Большое разнообразие мхов, сладкая голубика, встреча с тюленем, свободно парящие чайки. Это впечатляет», – поделилась впечатлениями Елена Ельчанинова, научный сотрудник Института химии нефти СО РАН.

Но работа не ждёт. Вдоль берега в нескольких точках были взяты пробы почв, растений и воды. В это время за учёными осторожно наблюдал тюлень, который действительно был удивлён появлению людей в этом месте. По словам экспедиторов вода действительно очень чистая и слегка с солоноватым вкусом, поэтому они смело пили её из реки.

«В природе уже сформирован устойчивый углеводородный геохимический фон. Он имеет естественное биогенное происхождение, но встречаются и геохимические аномалии (особенно в торфяных и болотистых почвах), которые ошибочно можно принять за техногенное загрязнение. Поэтому наша задача – дать оценку современного природного фона, который послужит в дальнейшем, так называемой точкой отсчёта», – пояснила Юлия Глязнецова, старший научный сотрудник Института проблем нефти и газа СО РАН.

Для исследования также были взяты и образцы растений. Времени для работы у экспедиторов было предостаточно. Ведь на мысе, из-за нелётной погоды, им пришлось пробыть три дня и две ночи.