МАУ ИЦ «Норильские новости»

Эксперты международного уровня обсудят, каким будет Норильск в 2035 году

Эксперты международного уровня обсудят, каким будет Норильск в 2035 году

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Эксперты международного уровня обсудят, каким будет Норильск в 2035 году

Эксперты международного уровня обсудят, каким будет Норильск в 2035 году

Ожидания от итогов реновации у всех разные: у федеральных, региональных, муниципальных властей, бизнес-структур и общественности, жителей Норильска. Синхронизировать все намеченные планы и сформировать единый, понятный для всех сторон образ будущего Норильска призвана стратегическая сессия «Норильск – 2035», которая пройдет в стенах Заполярного государственного университета уже завтра, 23 ноября.

Участниками стратсессии станут представители Совета Федерации, Госдумы, федеральных министерств, ВЭБ.РФ, Ростуризма, госкомиссии по вопросам развития Арктики, Фонда содействия реформированию ЖКХ, Дом.РФ, правительства Красноярского края, администрации Норильска, главного офиса и Заполярного филиала «Норникеля», Агентства развития Норильска, общественных организаций, научного сообщества, малого и среднего бизнеса, а также финалисты Открытого международного конкурса на создание архитектурно-планировочной концепции реновации Норильска до 2035 года.

Модерировать мероприятие будет McKinsey&Company, международная консалтинговая компания, специализирующаяся на решении задач, связанных со стратегическим управлением.

Программой стратегической сессии предусмотрены выступления внешних и внутренних экспертов, лекция, посвященная опыту формирования видения и реализации стратегий городами мира, а также работа в группах по направлениям: «Жилье и коммерческая недвижимость», «Благоустройство и внешний облик», «Инженерная инфраструктура и Умный город», «Здравоохранение и спортивная инфраструктура», «Транспортная инфраструктура и мобильность», «Экология», «Обеспечение безопасности», «Предпринимательство».

Видеоотчёт о стратегической сессии будет размещен на официальном YouTube-канале Агентства развития Норильска (https://www.youtube.com/channel/UClT5dwhrtYdG-g-BY0cogUg).

Фото предоставлено Агентством развития Норильска
22 ноября в 09:30 610
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