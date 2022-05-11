Эксперты разработают концепцию последовательной адаптации инфраструктуры АЗРФ к таянию вечной мерзлоты

Эксперты считают, что к мерам адаптации могут быть отнесены применение термостабилизаторов для обеспечения устойчивости зданий и инженерных сооружений на вечной мерзлоте, сооружение дамб, предохраняющих от наводнений, укрепление лесозащитных полос, противопожарные мероприятия и т.д.

На территории Арктической зоны Российской Федерации располагаются города с населением более 100 тысяч человек, крупные речные порты, имеется развитая городская, транспортная и промышленная инфраструктура. На этой территории сосредоточено свыше 30% разведанных и более 90% потенциальных запасов углеводородного сырья, значительная часть месторождений золота, олова, никеля, меди, каменного угля, лесных ресурсов и пресной воды, а также гидроэнергии. При потеплении климата и техногенном воздействии на вечную мерзлоту возникает накопительный эффект, который может привести к потере устойчивости оснований и угрожать безаварийной эксплуатации объектов инфраструктуры вплоть до их полного разрушения.

Не менее значительно влияние изменений состояния вечной мерзлоты на объекты транспортной инфраструктуры. Особо опасная ситуация прослеживается на объектах железнодорожного транспорта. Специалисты считают, что из-за сильного увеличения сезонных просадок и связанной с этим деформацией земляного полотна в критическом состоянии находятся железные дороги в районе Норильска и в Надым-Пур-Тазовском регионе.

«Притом что с аналогичными транспортными проблемами сталкиваются все Арктические страны, в России они могут иметь наиболее сильные негативные последствия, поскольку, в отличие от Аляски Северной Канады, у нас слабо развит местный воздушный транспорт», — заключили эксперты.