Экспресс-отправления стали популярнее

За счет чего услуга экспресс-отправлений (EMS) лучше стандартного процесса? Во-первых, это быстро. Именно скорость и отличает эту услугу от других. Во-вторых, во время всех процедур доставки отправление обрабатывается в первую очередь. В–третьих, упаковочный материл, при выборе EMS, предоставляется бесплатно.

Данной услугой можно воспользоваться в любом почтовом отделении страны. Также при наличии курьерской доставки корреспонденцию можно отправить курьером, но только до 31,5 килограмма.

В Красноярском крае всего девять отделений с курьерской доставкой: В Ачинске, Железногорске, Зеленогорске, Канске, Красноярске, Минусинске, Норильске, Лесосибирске, Шарыпово.

Согласно статистике, в 2019 году данной услугой воспользовались более 280 тысяч жителей, а в 2020-м уже на 90 тысяч больше.