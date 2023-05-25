Желающим принять участие в программе переселения необходимо подать заявление до 1 июля

Управление жилищного фонда Администрации города Норильска напоминает, что с 1 января по 1 июля 2023 года проводится ежегодная заявочная кампания по приему от граждан заявлений на участие в комплексе процессных мероприятий «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» (далее - федеральная программа переселения) в целях получения государственного жилищного сертификата в 2024 году.

Принять участие в федеральной программе переселения могут жители муниципального образования город Норильск, состоящие на учете в соответствии с Федеральным законом от 25.10.2002 № 125-ФЗ «О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей».

Прием заявлений осуществляется в срок до 1 июля 2023 года в Управлении жилищного фонда Администрации города Норильска по адресу: Ленинский пр-т, д. 40, корп. 4, кабинеты 1 и 2.

Часы приема: понедельник, вторник, среда, четверг с 14-00 до 17-00.

Телефон для справок 43-70-30 (добавочные номера 1806, 1803, 1808, 1812, 1813).