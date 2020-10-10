Электронный доктор

Раньше такой осмотр проводился, что называется, вручную. Как правило, занимались этим всего два медработника, поэтому перед рабочей сменой у кабинета выстраивалась внушительная очередь. Причём если кого–то из горняков из–за повышенного давления или высокой температуры не допускали к работе, то медикам приходилось тратить время на оформление соответствующих бумаг и направлений, что тоже значительно замедляло процесс.

После появления ЭСМО — электронных систем медицинского осмотра — ситуация в корне изменилась. Медицинские кабинеты на рудниках сейчас оснащены специальными комплексами, которые позволяют буквально за минуту снять показания давления, пульса температуры, проверить наличие алкоголя в крови человека, работу пульса — с тем, чтобы допустить работников на смену. Причём пользоваться оборудованием можно самостоятельно. Все данные о необходимых действиях высвечиваются на информационном экране, здесь же каждый горняк проходит и авторизацию с помощью индивидуального пропуска, а его личность дополнительно подтверждается с помощью фотокамеры, в конце процедуры он оставляет ещё и личную электронную подпись. Все данные моментально передаются на компьютер медицинского работника. Система сама анализирует все показатели и выводит информацию на экран, выделяя те параметры, которые не соответствуют норме. Если всё в порядке, то горняк получает доступ и отправляется на работу, если же есть проблемы, то здесь уже подключается фельдшер.

Такую процедуру обязан проходить каждый, кто спускается в шахту. Это позволяет сразу выявить тех, для кого спуск под землю потенциально опасен. Такой обширный медицинский мониторинг исключает вероятность несчастного случая из–за плохого самочувствия работника.

Благодаря электронной системе медицинского осмотра и регулярности обследований многие сотрудники обратили внимание на своё здоровье. Данные таких предсменных осмотров заносятся в личную карту работника, что позволяет отследить динамику изменений и выявить возможные патологии. Например, если фельдшер видит, что у кого–то перед спуском в шахту постоянно повышенное давление, он может выписать направление к терапевту на дообследование, чтобы человек мог решить назревающую проблему, пока она не вылилась в серьёзное заболевание.

Мало того что ЭСМО значительно ускоряет прохождение медосмотра и снижает нагрузку на медицинский персонал, она сейчас ещё играет важную роль в борьбе с коронавирусной инфекцией. Медицинские работники рудников особое внимание теперь обращают на такой показатель, как температура. Если она повышена, человека не допускают к работе.

Реализация этого проекта обошлась «Норникелю» в 62 млн рублей. ЭСМО внедрена на всех рудниках Заполярного филиала — в общей сложности было установлено 63 медицинских комплекса. Стоимость одной единицы оборудования составляет 850 тысяч рублей. Плюс сопутствующие расходы, пусконаладочные работы и настройка техники. Вся эта система в перспективе будет интегрирована с автоматизированными системами управления персоналом для контроля доступа сотрудников к работе и их табелирования.