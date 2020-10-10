Электронный доктор
Электронный доктор
Пройти диагностику без визита к терапевту и за считанные минуты — такая возможность у норильских горняков появилась с прошлого года. Сейчас на всех рудниках есть специальные диагностические центры для предсменного медицинского осмотра.
Раньше такой осмотр проводился, что называется, вручную. Как правило, занимались этим всего два медработника, поэтому перед рабочей сменой у кабинета выстраивалась внушительная очередь. Причём если кого–то из горняков из–за повышенного давления или высокой температуры не допускали к работе, то медикам приходилось тратить время на оформление соответствующих бумаг и направлений, что тоже значительно замедляло процесс.
После появления ЭСМО — электронных систем медицинского осмотра — ситуация в корне изменилась. Медицинские кабинеты на рудниках сейчас оснащены специальными комплексами, которые позволяют буквально за минуту снять показания давления, пульса температуры, проверить наличие алкоголя в крови человека, работу пульса — с тем, чтобы допустить работников на смену. Причём пользоваться оборудованием можно самостоятельно. Все данные о необходимых действиях высвечиваются на информационном экране, здесь же каждый горняк проходит и авторизацию с помощью индивидуального пропуска, а его личность дополнительно подтверждается с помощью фотокамеры, в конце процедуры он оставляет ещё и личную электронную подпись. Все данные моментально передаются на компьютер медицинского работника. Система сама анализирует все показатели и выводит информацию на экран, выделяя те параметры, которые не соответствуют норме. Если всё в порядке, то горняк получает доступ и отправляется на работу, если же есть проблемы, то здесь уже подключается фельдшер.
Такую процедуру обязан проходить каждый, кто спускается в шахту. Это позволяет сразу выявить тех, для кого спуск под землю потенциально опасен. Такой обширный медицинский мониторинг исключает вероятность несчастного случая из–за плохого самочувствия работника.
Благодаря электронной системе медицинского осмотра и регулярности обследований многие сотрудники обратили внимание на своё здоровье. Данные таких предсменных осмотров заносятся в личную карту работника, что позволяет отследить динамику изменений и выявить возможные патологии. Например, если фельдшер видит, что у кого–то перед спуском в шахту постоянно повышенное давление, он может выписать направление к терапевту на дообследование, чтобы человек мог решить назревающую проблему, пока она не вылилась в серьёзное заболевание.
Мало того что ЭСМО значительно ускоряет прохождение медосмотра и снижает нагрузку на медицинский персонал, она сейчас ещё играет важную роль в борьбе с коронавирусной инфекцией. Медицинские работники рудников особое внимание теперь обращают на такой показатель, как температура. Если она повышена, человека не допускают к работе.
Реализация этого проекта обошлась «Норникелю» в 62 млн рублей. ЭСМО внедрена на всех рудниках Заполярного филиала — в общей сложности было установлено 63 медицинских комплекса. Стоимость одной единицы оборудования составляет 850 тысяч рублей. Плюс сопутствующие расходы, пусконаладочные работы и настройка техники. Вся эта система в перспективе будет интегрирована с автоматизированными системами управления персоналом для контроля доступа сотрудников к работе и их табелирования.