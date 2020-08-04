Эпидемическая ситуация в городе остаётся напряжённой

По данным анализа ситуации по распространению коронавирусной инфекции в регионе за последние 8 дней Роспотребнадзор заявил, что в регионе возможен переход ко второму этапу ослабления ограничений.

К главным требованиям для перехода к следующему этапу относят коэффициент распространения инфекции, который не должен превышать 0,8 процента, коэффициент свободного коечного фонда должен составлять не менее 50 процентов, а охват тестирования – не менее 90 на 100 тысяч населения в день.

«На протяжении последних трёх недель мы видим снижение случаев заболеваемости в Красноярске. В большинстве районов края ситуация стабильная, но в ряде городов эпидемическая обстановка пока остаётся напряжённой – это Ачинск, Канск, Норильск и Шарыпово. Однако в ближайшее время мы прогнозируем и в этих населённых пунктах снижение заболеваемости. Как только показатели нам позволят, мы будем предлагать снять ограничения по работе ряда объектов – детских садов, школ, библиотек, музеев, фитнес-центров и других организаций. Показатели этой недели станут решающими для перехода ко второму этапу», - отметил руководитель управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Красноярскому краю Дмитрий Горяев.

На втором этапе также возобновляют работу предприятия торговли непродовольственными товарами площадью до 800 квадратных метров с отдельным уличным входом. В торговых залах может находиться определённое количество посетителей – из расчёта один человек на четыре квадратных метра. Также ограничения могут сниматься с отдельных образовательных организаций.