Этим летом отремонтируют 62 из 65 городских детских площадок

По словам начальника отдела оперативного контроля управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Норильска Владимира Царева, с подрядчиком заключены два муниципальных контракта: один - на визуальный осмотр площадок, его сумма составляет 500 тысяч рублей, второй - на ремонт в сумме 1,5 миллиона рублей. Подрядчик приступил к работе 16 мая, восемь площадок уже приведены в надлежащее техническое состояние.

- Ежегодный технический осмотр площадок проводится в начале и в конце летнего сезона. Таким образом, в сентябре подрядная организация подаёт сведения о том, какие площадки нуждаются в ремонте. На основании этих данных мы определяем, где и какое оборудование необходимо будет поменять в следующем году, - пояснил Владимир Царев.

Кроме того, с середины мая до середины сентября проводится визуальный осмотр состояния объектов, и при необходимости делается мелкий ремонт.

- Жители часто обращаются к нам с просьбами отремонтировать ту или иную площадку, но и сами подрядчики не пропускают места, нуждающиеся в починке. Например, на ул. Талнахской, 69, было принято решение демонтировать часть повреждённого ограждения, обустроив еще один вход на площадку. А в 2022 году планируется полностью его заменить и установить новое оборудование, - добавил начальник отдела оперативного контроля УЖКХ.

Он также отметил, что горожанам о поломках игрового оборудования на площадках необходимо сообщать в отдел оперативного контроля УЖКХ по телефону 43-70-57 (круглосуточно).