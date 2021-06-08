МАУ ИЦ «Норильские новости»

Этим летом отремонтируют 62 из 65 городских детских площадок

Этим летом отремонтируют 62 из 65 городских детских площадок

Главная / Новости / Город

Этим летом отремонтируют 62 из 65 городских детских площадок

Ещё одну площадку готовят к демонтажу, две оставшихся в ремонте не нуждаются, их обустроили в 2020 году.

Этим летом отремонтируют 62 из 65 городских детских площадокЭтим летом отремонтируют 62 из 65 городских детских площадокЭтим летом отремонтируют 62 из 65 городских детских площадок

По словам начальника отдела оперативного контроля управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Норильска Владимира Царева, с подрядчиком заключены два муниципальных контракта: один - на визуальный осмотр площадок, его сумма составляет 500 тысяч рублей, второй - на ремонт в сумме 1,5 миллиона рублей. Подрядчик приступил к работе 16 мая, восемь площадок уже приведены в надлежащее техническое состояние.

- Ежегодный технический осмотр площадок проводится в начале и в конце летнего сезона. Таким образом, в сентябре подрядная организация подаёт сведения о том, какие площадки нуждаются в ремонте. На основании этих данных мы определяем, где и какое оборудование необходимо будет поменять в следующем году, - пояснил Владимир Царев.

Кроме того, с середины мая до середины сентября проводится визуальный осмотр состояния объектов, и при необходимости делается мелкий ремонт.

- Жители часто обращаются к нам с просьбами отремонтировать ту или иную площадку, но и сами подрядчики не пропускают места, нуждающиеся в починке. Например, на ул. Талнахской, 69, было принято решение демонтировать часть повреждённого ограждения, обустроив еще один вход на площадку. А в 2022 году планируется полностью его заменить и установить новое оборудование, - добавил начальник отдела оперативного контроля УЖКХ.

Он также отметил, что горожанам о поломках игрового оборудования на площадках необходимо сообщать в отдел оперативного контроля УЖКХ по телефону 43-70-57 (круглосуточно).

Текст Ольга Ананских
Фото Ирина Яринская
8 июня в 10:22 500
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Для комментирования мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо авторизоваться на сайт под своим логином.
Читайте также