Этим летом скейт-парк за Молодёжным центром преобразится

Проект реализуется Агентством развития Норильска и Молодёжным центром. В парке установят флайбокс - специальное сооружение для катания на роликах, самокатах, скейтбордах и велосипедах ВМХ. Этот агрегат предназначен для выполнения зрелищных трюков в воздухе. Также в парке появятся разгонка, плаза и фанбокс. Над изготовлением фигур работает санкт-петербургская компания FK-RAMPS, которая занимается проектированием и строительством скейт-парков по всей России, а также в странах СНГ и Европы. Готовое оборудование доставят в Норильск рекой, после чего останется его только смонтировать. Работы начнутся после наступления устойчивых положительных температур.

Также будет произведена замена покрытия, которое за год деформировалось. Новое будет состоять из надёжного шлифованного бетона со специальной пропиткой. Именно такое покрытие признаётся райдерами наименее травмоопасным.

Обновлённая площадка будет предназначена как для новичков, так и для опытных спортсменов - парк спроектирован таким образом, чтобы любители колёсного спорта разных уровней подготовки не мешали друг другу. Для этого он функционально разграничен на три сектора: стрит-зона - имитация городской среды; эйр-зона - пространство для выполнения амплитудных вылетов и акробатических трюков; флэт-зона - большая свободная от фигур территория, оборудованная для тренировок начинающих спортсменов.

После обновления в парке планируется проводить показательные выступления, мастер-классы и соревнования местного, регионального, федерального и международного уровней.

Открытие модернизированного парка намечено на конец августа.