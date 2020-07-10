Этим летом составлено уже 4 протокола за разведение костров в тундре

С 9 июня правительство Красноярского края приняло решение о введении особого противопожарного режима, в том числе и в Норильске.

«Особый противопожарный режим – это юридический статус на территории, который запрещает ряд определённых действий гражданам, юридическим лицам и организациям различных форм собственности, – рассказал главный специалист отдела предупреждения чрезвычайных ситуаций управления ГО и ЧС города Норильска Антон Сундуков. – В Норильске в границах муниципалитета запрещено разведение костров, в том числе в мангалах. В связи с тем, что у нас наступила сухая ветреная погода, возможны большие площади загорания растительности».

Соблюдение особого режима контролирует специальная группа, в состав которой входят представители администрации города, отдела надзорной деятельности и профилактической работы, главного управления МЧС по Красноярскому краю и 7-го спасательного отряда.

«С гражданами проводятся беседы, пресекаются нарушения, если отдыхающие начинают разводить костры. Если патрулирование выявило нарушение, составляются административные протоколы за нарушение правил пожарной безопасности, людей привлекают к ответственности. Возгорания происходят с завидной регулярностью, но их устраняют в короткие сроки. Такие происшествия почти всегда происходят по вине людей – плохо затушили, ушли, а на пустом месте загорелось», – отметил Антон Сундуков.

Последний раз особый противопожарный режим вводили в 2013 году. В прошлом году его не объявляли, однако патрули провели порядка 220 профилактических бесед, протоколы не составляли. В этом году было уже семь выездов специальной группы. По результатам составлено четыре протокола и проведено порядка 30–40 бесед.