Этим летом улицы Большого Норильска украсят десятки тысяч цветов
Этим летом улицы Большого Норильска украсят десятки тысяч цветов
Озеленением города будет заниматься индивидуальный предприниматель, выигравший муниципальный контракт на оказание этого вида услуг.
- Подрядчик проверенный, ответственный, такие работы выполняет уже порядка семи лет - говорит Владимир Царёв, начальник отдела оперативного контроля УЖКХ. - Он болеет за своё дело и старается выполнять его максимально хорошо. Сумма контракта чуть меньше 5 миллионов рублей. Общая площадь озеленения в Центральном районе - 5637 квадратных метров. Услуги должны быть оказаны в период с 1 июня по 31 августа. Высаживание цветов будет производиться при благоприятных погодных условиях: температура воздуха - не ниже +12, почвы - не менее +10 градусов. Помимо цветов будет посеяна газонная трава.
Всего в Центральном районе высадят более 18 тысяч цветов различных видов, адаптированных к северным условиям. Цветами украсят газоны и клумбы на Ленинском проспекте, площади Памяти Героев, у администрации, на Театральной и Гвардейской площадях, возле ГЦК и так далее. К этому перечню добавятся и два новых объекта благоустройства: двор на Михайличенко, 6, и корпус гимназии № 5 по ул. Богдана Хмельницкого, 12.
В общей сложности в Норильске, Талнахе и Кайеркане высадят более 70 тысяч ростков бархатцев; сальвии, которая больше известна как шалфей; петунии, флоксов и агератума. Специалист по озеленению и благоустройству городской территории Михаил Попов говорит, что в целом работы по озеленению начинаются ещё в начале апреля. Заготавливаются цветы с запасом - порядка 120 тысяч растений. Это делается, чтобы минимизировать возможные потери: одни растения не приживаются, другие с корнем вырывают горожане. Кстати, лучше всего цветы приживаются в талнахской почве.
- Сначала высеваются семена, которые в течение 20-25 дней дают ростки - рассказывает Михаил Попов. - Затем 5-10 сантиметровые побеги переносят на грядки, где они полтора-два месяца растут и укрепляются, а в конце июня - начале июля их высаживают на клумбах и газонах Норильска, Талнаха и Кайеркана. Работы необходимо завершить ко Дню города, а дальше, до самых холодов, за цветами будут ухаживать. Уход заключается в регулярной поливке и прополке, замене погибших растений. Все цветы, которые будут украшать город, адаптированы к непростым условиям севера, но самые выносливые - бархатцы.
Чтобы посадить один цветок требуется немало усилий. Земля в Норильске твёрдая, и лунки для цветов проделывают мотобуром. Затем их наполняют подходящей почвой, и только после этого сажают растение. Ещё сложнее с саженцами деревьев - в прошлом году сотрудники подрядной организации высаживали их в Комсомольском парке и в Талнахе. Для саженца необходима посадочная лунка объёмом 100-200 литров, её делают с помощью отбойного молотка, так как чаще всего под небольшим слоем земли оказывается скальная отсыпка или валуны, с которыми обычной лопатой не справишься. Обойтись без мощного инструмента можно только на разделительных газонах, где ещё в 1960-х годах насыпали более или менее пригодную для озеленения землю. К тому же, её немного подогревает коллектор, и она становится чуть более податливой.
Норильчане часто сетуют, что в городе не хватает зелени и красивых газонов, но вместе с тем сами ломают саженцы и деревца, рвут цветы и позволяют делать это своим детям, выгуливают на газонах собак. Всё это не идёт на пользу растительному покрову и уж точно не украшает город. Специалисты управления городского хозяйства и сотрудники подрядной организации просят бережнее относиться к зелёным насаждениям: не ломать, не рвать, не топтать и не выгуливать на газонах домашних питомцев.