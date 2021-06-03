Этим летом улицы Большого Норильска украсят десятки тысяч цветов

- Подрядчик проверенный, ответственный, такие работы выполняет уже порядка семи лет - говорит Владимир Царёв, начальник отдела оперативного контроля УЖКХ. - Он болеет за своё дело и старается выполнять его максимально хорошо. Сумма контракта чуть меньше 5 миллионов рублей. Общая площадь озеленения в Центральном районе - 5637 квадратных метров. Услуги должны быть оказаны в период с 1 июня по 31 августа. Высаживание цветов будет производиться при благоприятных погодных условиях: температура воздуха - не ниже +12, почвы - не менее +10 градусов. Помимо цветов будет посеяна газонная трава.

Всего в Центральном районе высадят более 18 тысяч цветов различных видов, адаптированных к северным условиям. Цветами украсят газоны и клумбы на Ленинском проспекте, площади Памяти Героев, у администрации, на Театральной и Гвардейской площадях, возле ГЦК и так далее. К этому перечню добавятся и два новых объекта благоустройства: двор на Михайличенко, 6, и корпус гимназии № 5 по ул. Богдана Хмельницкого, 12.

В общей сложности в Норильске, Талнахе и Кайеркане высадят более 70 тысяч ростков бархатцев; сальвии, которая больше известна как шалфей; петунии, флоксов и агератума. Специалист по озеленению и благоустройству городской территории Михаил Попов говорит, что в целом работы по озеленению начинаются ещё в начале апреля. Заготавливаются цветы с запасом - порядка 120 тысяч растений. Это делается, чтобы минимизировать возможные потери: одни растения не приживаются, другие с корнем вырывают горожане. Кстати, лучше всего цветы приживаются в талнахской почве.

- Сначала высеваются семена, которые в течение 20-25 дней дают ростки - рассказывает Михаил Попов. - Затем 5-10 сантиметровые побеги переносят на грядки, где они полтора-два месяца растут и укрепляются, а в конце июня - начале июля их высаживают на клумбах и газонах Норильска, Талнаха и Кайеркана. Работы необходимо завершить ко Дню города, а дальше, до самых холодов, за цветами будут ухаживать. Уход заключается в регулярной поливке и прополке, замене погибших растений. Все цветы, которые будут украшать город, адаптированы к непростым условиям севера, но самые выносливые - бархатцы.

Чтобы посадить один цветок требуется немало усилий. Земля в Норильске твёрдая, и лунки для цветов проделывают мотобуром. Затем их наполняют подходящей почвой, и только после этого сажают растение. Ещё сложнее с саженцами деревьев - в прошлом году сотрудники подрядной организации высаживали их в Комсомольском парке и в Талнахе. Для саженца необходима посадочная лунка объёмом 100-200 литров, её делают с помощью отбойного молотка, так как чаще всего под небольшим слоем земли оказывается скальная отсыпка или валуны, с которыми обычной лопатой не справишься. Обойтись без мощного инструмента можно только на разделительных газонах, где ещё в 1960-х годах насыпали более или менее пригодную для озеленения землю. К тому же, её немного подогревает коллектор, и она становится чуть более податливой.

Норильчане часто сетуют, что в городе не хватает зелени и красивых газонов, но вместе с тем сами ломают саженцы и деревца, рвут цветы и позволяют делать это своим детям, выгуливают на газонах собак. Всё это не идёт на пользу растительному покрову и уж точно не украшает город. Специалисты управления городского хозяйства и сотрудники подрядной организации просят бережнее относиться к зелёным насаждениям: не ломать, не рвать, не топтать и не выгуливать на газонах домашних питомцев.