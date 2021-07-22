Этим летом в рамках программы «Формирование современной городской среды» будет благоустроено шесть дворов

По результатам рассмотрения предложений норильчан и отбора, проведённого общественной комиссией, будут благоустроены следующие территории:

- ул. Ленинградская, 1, Ленинский пр., 42 (ремонт асфальтового покрытия дворовой территории, установка урн, скамеек, светового оборудования);

- ул. Енисейская, 1, 3, 5, ул. Космонавтов, 27 (ремонт асфальтового покрытия дворовой территории и проезда, установка урн, скамеек).

Всего же в рамках муниципальной программы будет асфальтировано девять тысяч кв. м дорог, установлено шесть современных энергосберегающих светильников на фасадах домов, а также 12 скамеек и урн.

Несмотря на то что завершение работ запланировано на август-сентябрь, подрядчик обязался закончить раньше. Работы во дворах Талнаха уже завершены.