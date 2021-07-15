Этноэкспертиза, проведённая на Таймыре, инициировала разработку нового закона

Разлив дизельного топлива на ТЭЦ-3 в Норильске произошел 29 мая 2020 года. Этноэкспертиза имела целью оценить влияние аварии на традиционное природопользование коренного населения Таймыра.

Ледков уверен в необходимости разработки госрегулирования новой промышленной революции в Арктике - с учётом того, что государственная политика в Арктике нацелена на сохранение всех этносов. По словам сенатора, все крупные промышленные проекты должны иметь возможность использовать полученные наработки.

Ледков заявил, что этнологическая экспертиза позволила зафиксировать и стабилизировать психологическое состояние коренных жителей: «Ведь отсутствие открытости, информации порождает множество негативных социальных моментов».

Председатель Ассоциации коренных малочисленных народов Таймыра Красноярского края Григорий Дюкарев подчеркнул, что этнологические экспертизы в регионе не проводились с конца 1980-х годов. Ранее эта работа велась на систематической основе; на собранных этнографами, антропологами материалах основывались государственные решения по развитию северных территорий.

«Нам этот подход нужно перенять», - считает Дюкарев: наука, в том числе с помощью инструментов этноэкспертизы помогает вырабатывать оптимальные модели развития регионов. В этой связи общественный деятель высоко оценивает поддержку, оказанную компанией «Норникель» научным организациям в проведении этноэкспертизы. Компания не вмешивается в ход работ и не влияет на результаты экспертизы, уверяет Дюкарев.

«Мы находимся на этапе выработки правил совместного проживания и хозяйствования в регионе. Идёт этап нового освоения арктических территорий. И важно понимать, насколько будет учтён самобытный образ жизни коренных народов, сохранится ли он при интенсивном промышленном освоении Арктики. Например, с какими вызовами мы столкнемся, если будет массовый приезд специалистов, работающих вахтовым методом. И вообще хотелось бы знать, в какой точке своего развития находятся коренные народы. Сохранили ли мы свои традиционные знания, обычаи, верования, отношения к природе и людям? Может, мы уже подверглись трансформации, и нам нужно пересмотреть подходы внутри этносов»,- задаётся вопросами Дюкарев.

Он отметил, что компания «Норникель» приняла план содействия развитию коренных народов в объёме 2 млрд руб. на ближайшие 5 лет. Также были выделены средства на проведение грантового конкурса «Мир Таймыра» и на реализацию крупных исследований в областях этнографии, экологии, мерзлотоведения.

Компании-недропользователи Таймыра должны научиться у кочевников Арктики «вести себя мобильно, модульно, трансформно и природосберегающе», - заявил директор Музея антропологии и этнографии имени Петра Великого (Кунсткамера) РАН, член-корреспондент РАН Андрей Головнев. Традиционное и научное знания должны играть важную роль в выработке решений в Арктической зоне: компаниям-гигантам следует взять уроки у кочевников.

Головнев также порекомендовал составить подробную карту всех видов ресурсов и вариантов ресурсопользования в регионе. «Карта - не нечто нарисованное на листе бумаги, а дорожная карта, план действий». Это позволило бы понять, как можно скомбинировать ресурсопользование в пространстве и времени.

Кроме того, по мнению Головнева, необходима отладка системы быстрого реагирования и информирования населения на базе интернет-технологий. Ведь открытое и доверительное отношение друг к другу всех ресурсопользователей является непременным условием развития территории, уверен ученый.

Головнев отметил и необходимость «дефрагментации» власти и коммуникаций на Таймыре. После того как он перестал быть субъектом РФ, начала фрагментироваться система административных и иных поддержек. При этом регион представляет собой самое сложное пространство в евразийской Арктике. Он исторически является территорией совместного освоения, конгломератом народов, поддерживающих друг друга.

На поддержку самых инициативных людей региона направлены современные этнопроекты, говорит Головнев, преследующие целью возрождение и расширение традиционных видов деятельности коренных народов. Речь идёт о помощи в создании инфраструктурного «слоя», который давал бы возможность коренным жителям обрабатывать сырьё и поставлять продукцию традиционных промыслов на рынок. Тогда таймырское сообщество будет жить самодостаточно, заключает Головнев.

До сих пор этноэкспертиза заключалась в том, что по итогам её проведения давались рекомендации, и миссия на этом завершалась. А сейчас нужен продленный этнологический мониторинг. «Сегодняшний срез понятен - но важно и наблюдение за развитием ситуации», - считает учёный.

Справка

Ассоциация коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации (Ассоциация КМНСС и ДВ) и проектный офис развития Арктики (ПОРА) в сотрудничестве с Федеральным агентством по делам национальностей (ФАДН) совместно создали экспертную комиссию для проведения этнологической экспертизы в районе разлива топлива на Таймыре, который произошёл в мае 2020 года. Экспертиза была призвана установить, как разлив нефтепродуктов на ТЭЦ-3 в Норильске может повлиять на уклад жизни и традиционные промыслы коренных малочисленных народов Севера. Комиссия изучила текущее и будущее техногенное влияние на ведение охоты и рыбалки, оленеводства, а также сохранение культурных традиций. Специалисты оценили последствия разлива топлива для среды обитания и дали заключение по компенсационным мерам. Для оценки величины экологического ущерба и разработки рекомендаций по защите уязвимых мест береговой поверхности использовалась математическая модель.