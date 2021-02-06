Это у нас в крови

– Алексей Васильевич, норильчане традиционно привержены делу донорства. Скажите, распространение коронавируса как–то отразилось на ситуации?

– В 2020–м кровь и её компоненты в нашем городе сдали около 2500 человек. Из–за ковида весной прошлого года количество доноров заметно снизилось — многие из них на тот момент или болели, или только что справились с недугом. Но после выздоровления и положенной паузы большинство к нам вернулось, и обстановка стабилизировалась. В Норильске вообще донорская активность, пожалуй, лучшая в России.

– Необходима ли желающим сдать кровь справка о вакцинации от ковида или наличии антител?

– Нет, таких справок мы не требуем. Из каждого лечебного учреждения города, а также из Роспотребнадзора к нам ежедневно поступают данные об инфицированных гражданах. Они вносятся в нашу систему, и специалисты держат вопрос на контроле. Конечно, люди, имеющие заболевания, в том числе ковид, получают отвод от донорства — временный или постоянный, но приток желающих сдавать кровь такой, что это не становится проблемой. А по новому порядку, вступившему в силу 1 января, мы в принципе не требуем справок ни от инфекциониста, ни от терапевта.

– Значит ли это, что теперь донор проходит обследование непосредственно в службе крови?

– Поясню. Раньше желающий сдать кровь должен был предоставить нам массу справок из различных медучреждений, а для этого требовалось время, чтобы обойти врачей и получить необходимое подтверждение. Особенно ситуация усложнилась с появлением на территории коронавирусной инфекции, когда очереди к докторам возросли многократно.

В новом порядке законодательно закреплено, что теперь «медицинское обследование донора проводится организациями службы крови». Это большой плюс для всех. Сейчас всё проще: наш врач–трансфузиолог, к которому попадает донор после прохождения предварительных анализов, сам решает, нужна ли ему справка от терапевта или иного врача. Это решение он принимает на основе взятых им анализов донора, а также данных его анкетирования — в случае сомнений он потребует справку. Что касается инфекционных заболеваний, то в этом случае мы работаем по озвученной выше схеме: благодаря каждодневному обмену информацией с лечебными учреждениями мы имеем базу данных эпидконтроля за распространением инфекций и вирусов, включая ВИЧ, гепатит, сифилис, COVID-19 и другие.

– Прежде медотводом для донорства было пребывание человека на учёте у какого–либо врача. Сейчас это правило сохраняется?

– Да. Здесь есть интересный момент. При каждом посещении службы крови донор заполняет анкету, где указывает все имеющиеся у него заболевания. Один из пунктов опроса касается пребывания на диспансерном учёте. Доноры должны понимать, что анкетирование в первую очередь направлено на сохранение их здоровья. Честность пациентов в идёт на пользу им самим. На качество забираемой у донора крови его обман не повлияет, так как она проходит доскональную проверку в несколько этапов. Другое дело — самочувствие донора. Представьте, будет ли вам хорошо, если вы гипертоник и сдадите 450 мл крови? Поэтому мы очень надеемся на сознательность приходящих к нам людей и их уважение к самим себе.

– Как изменился перечень противопоказаний для донорства? Какие заболевания остались абсолютным препятствием для сдачи крови и её компонентов?

– В целом скажу, что новые правила значительно смягчили ряд условий для сдачи крови. Так, например, из перечня временных противопоказаний исключены удаление зуба, вегетососудистая дистония, изменение биохимических показателей крови в части АЛТ и некоторые другие. Не являются препятствиями некоторые болезни, которые ранее считались полным медотводом, к примеру, язва желудка — донором можно стать через год после выздоровления. Также делиться кровью теперь могут пациенты, перенёсшие трансплантацию органов и тканей, если это не повлекло за собой стойкую утрату трудоспособности I и II степени. Прежде резекция органов была пожизненным отводом от донаций. Думаю, текущее решение связано с большим количеством людей, перенёсших трансплантацию органов, но пребывающих в хорошем состоянии здоровья.

Изменились нормы по артериальному давлению. Сейчас оно должно быть не выше 90/149, раньше же кровь брали и у доноров с давлением 90/160.

Изменились сроки по временным противопоказаниям. Теперь допуск к донации возможен спустя 120 дней после перенесённого переливания крови и/или её компонентов, раньше же должно было пройти 180 дней. С одного года до 120 дней снизился срок, при котором нельзя быть донором из–за лечебных или косметических процедур с нарушением кожного покрова (тату, пирсинг или лечение иглоукалыванием).

– Есть ли новшества в системе премирования доноров?

– Здесь всё осталось без изменений: люди, сдающие кровь или её компоненты, получают денежную компенсацию или продуктовый набор. Поскольку продукты в связи с удалённостью территории нам трудно доставлять, мы оплачиваем услуги доноров.

Выходит примерно 940 рублей за каждую донацию.

– Коснулись ли нововведения правил присвоения звания «Почётный донор»?

– Нет, за исключением того, что в 2021 году для россиян, имеющих звание «Почётный донор», предусмотрены особые преференции. Наиболее популярная мера социальной поддержки — ежегодная денежная выплата. Сумма донорского пособия регулярно индексируется в зависимости от показателей инфляции. Так, в 2020 году доноры получили выплату в размере 14 570, 36 руб. При условии, что индексация сохранится на прежнем уровне (4,3%), в текущем году сумма пособия увеличится на 626, 52 руб. и составит 15 196, 88 руб. Для получения денежного вознаграждения нужно один раз в год обращаться в органы социальной защиты. К заявлению необходимо приложить копии паспорта и удостоверения почётного донора. Срок выплат — ежегодно, до 1 апреля.

Напомню, что право на получение нагрудного знака имеют граждане, бесплатно сдавшие кровь или её компоненты более 40 раз. Государственная награда не присуждается автоматически. Гражданин, претендующий на её получение, должен обратиться в органы соцзащиты по месту жительства и представить справки, подтверждающие факты сдачи крови.

В 2021 году действуют также льготы, закреплённые на федеральном уровне: право уходить в ежегодный оплачиваемый отпуск в удобное время, а не по общему графику; вне очереди обслуживаться в государственных медицинских учреждениях; возможность первоочередного приобретения путёвок на санаторно–курортное лечение. Кроме того, любой донор имеет право на два выходных дня с сохранением зарплаты, в первый из которых он сдаёт кровь, а второй — дополнительный. При этом закон позволяет не использовать выходные дни сразу, а добавлять их к ежегодному отпуску.

– Как, на ваш взгляд, скажутся эти изменения на численности доноров в Норильске?

– Без сомнения, теперь больше людей будут готовы сдавать кровь и её компоненты. В связи с пандемией мы постарались разделить потоки доноров, для этого записываем желающих на конкретное время. От услуг тех, кто приходит без записи, мы обычно вынуждены отказываться, как только набираем нужное число сдающих — в среднем 30 человек в день.

Исходим мы при этом из каждодневной заявки от лечебных учреждений города: с этой целью порой приглашаем на донацию людей с определённой группой и резус–фактором крови. Иногда выбираем их из числа тех, кто пришёл без записи, остальные отправляются домой. Так что если вы хотите гарантированно попасть на донацию, записывайтесь заранее по телефону 34–93–32.

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Кроводача при отсутствии медицинских противопоказаний полезна, она стимулирует кроветворение и самообновление организма, а также может продлевать молодость, сообщает агентство городских новостей «Москва». У постоянных доноров снижается частота сердечно–сосудистых заболеваний, уменьшается риск возникновения атеросклероза, подагры, лучше работают печень, поджелудочная железа и так далее. Кроме того, доноры более устойчивы к кровопотере при ранениях и травмах. Это в значительной мере относится и к донорству компонентов крови — тромбоцитов или плазмы.

В городе Ноябрьске на Ямале из–за пандемии коронавирусной инфекции возник дефицит донорской крови, об этом сообщает телеканал «Ноябрьск 24». Переболевший COVID–19 человек отстраняется от cдачи крови на четыре месяца после второго отрицательного анализа, а контактные с заболевшим — на две недели. Врачам приходится искать доноров через социальные сети, ищут добровольцев на сдачу крови и среди медиков. Чаще всего кровь для переливания требуется роженицам — так, для помощи одной роженице порой требуется кровь около десятка доноров.

Гендиректор Иранской организации переливания крови заявил, что в мире хранится всего около 4000 единиц редких групп крови, 350 из которых (около 10%) принадлежат Ирану. Пейман Эшки сообщил, что 23 страны являются официальными членами рабочей группы при Международном обществе переливания крови (ISBT WP)– среди них США, Великобритания, Финляндия, Франция, Китай, Германия, Тайвань и Нидерланды, при этом Исламская республика Иран — единственное мусульманское государство в этом списке.