Это вам не детская площадка

На пересечении улиц Хантайской и Лауреатов кипит работа. Огороженная серым забором территория украсилась новыми яркими сооружениями и конструкциями. Дизайнерские объекты в виде косточек дают понять, что именно здесь будет долгожданная площадка для тренировки и выгула собак.

Как рассказал Анатолий Головня, начальник отдела благоустройства управления жилищно-коммунального хозяйства, эта территория была выбрана неслучайно. Площадка удалена от жилых домов, и владельцы животных со временем это оценят. Да и жителям района тоже будет спокойнее.

– Мы уже обустраивали площадку для собак во дворе жилого дома на улице Хантайской и получали многочисленные жалобы на шум, лай. Поэтому было принято решение о переносе площадки. В прошлом году заключили контракт на выполнение строительно-монтажных работ, установку поребриков, ограждений и оборудования. Из-за проблем с навигацией в прошлом году снаряды для собак прибыли в Норильск в конце октября. Естественно, тогда погода не позволила установить оборудование, пришлось переносить работы на этот год. Сейчас подрядчик приступил к монтажу горок, барьеров, тоннеля из полимерного пластика и так далее. Всего здесь появится 12 новых снарядов общей стоимостью в 600 тысяч рублей. Думаю, что через несколько дней площадка примет первых хвостатых спортсменов, — отметил Анатолий Головня.

Чистоте в этой зоне управление ЖКХ планирует уделять повышенное внимание. На площадке уже установили четыре урны, укомплектованные пакетами для уборки следов пребывания животных. В следующем году будет организовано видеонаблюдение, чтобы следить за состоянием снарядов. А вот скамеек и навесов от дождя или солнца не будет. «Это не детская площадка, а территория для занятий с питомцами», — подчеркнул Анатолий Головня.

В этом году планируют не закрывать тренировочную зону для собак и в зимний период. Оборудование останется на площадке, очистка от снега будет проводиться регулярно.

Сейчас в Норильске функционирует площадка для выгула собак в районе улицы 50 лет Октября. Это место крайне популярно среди собаководов. Управление ЖКХ ремонтирует и обновляет оборудование. Новая площадка разгрузит уже действующую.

– В планах — организовывать новые площадки для выгула собак. Самая большая сложность — выбор мест для их размещения, ведь мы стараемся учесть мнения горожан. Надо всем угодить и никому не навредить, а это непросто, — заключил Анатолий Головня.