МАУ ИЦ «Норильские новости»

Это вам не детская площадка

Это вам не детская площадка

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Это вам не детская площадка

В Норильске появится площадка для тренировки собак. Сегодня стартовала работа по монтажу снарядов.

Это вам не детская площадкаЭто вам не детская площадкаЭто вам не детская площадкаЭто вам не детская площадка

На пересечении улиц Хантайской и Лауреатов кипит работа. Огороженная серым забором территория украсилась новыми яркими сооружениями и конструкциями. Дизайнерские объекты в виде косточек дают понять, что именно здесь будет долгожданная площадка для тренировки и выгула собак.

Как рассказал Анатолий Головня, начальник отдела благоустройства управления жилищно-коммунального хозяйства, эта территория была выбрана неслучайно. Площадка удалена от жилых домов, и владельцы животных со временем это оценят. Да и жителям района тоже будет спокойнее.

– Мы уже обустраивали площадку для собак во дворе жилого дома на улице Хантайской и получали многочисленные жалобы на шум, лай. Поэтому было принято решение о переносе площадки. В прошлом году заключили контракт на выполнение строительно-монтажных работ, установку поребриков, ограждений и оборудования. Из-за проблем с навигацией в прошлом году снаряды для собак прибыли в Норильск в конце октября. Естественно, тогда погода не позволила установить оборудование, пришлось переносить работы на этот год. Сейчас подрядчик приступил к монтажу горок, барьеров, тоннеля из полимерного пластика и так далее. Всего здесь появится 12 новых снарядов общей стоимостью в 600 тысяч рублей. Думаю, что через несколько дней площадка примет первых хвостатых спортсменов, — отметил Анатолий Головня.

Чистоте в этой зоне управление ЖКХ планирует уделять повышенное внимание. На площадке уже установили четыре урны, укомплектованные пакетами для уборки следов пребывания животных. В следующем году будет организовано видеонаблюдение, чтобы следить за состоянием снарядов. А вот скамеек и навесов от дождя или солнца не будет. «Это не детская площадка, а территория для занятий с питомцами», — подчеркнул Анатолий Головня.

В этом году планируют не закрывать тренировочную зону для собак и в зимний период. Оборудование останется на площадке, очистка от снега будет проводиться регулярно.

Сейчас в Норильске функционирует площадка для выгула собак в районе улицы 50 лет Октября. Это место крайне популярно среди собаководов. Управление ЖКХ ремонтирует и обновляет оборудование. Новая площадка разгрузит уже действующую.

– В планах — организовывать новые площадки для выгула собак. Самая большая сложность — выбор мест для их размещения, ведь мы стараемся учесть мнения горожан. Надо всем угодить и никому не навредить, а это непросто, — заключил Анатолий Головня.

Текст Альбина Долинская
Фото Витас Бенета
4 июля в 17:17 620
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