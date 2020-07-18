Этот мир придуман не вами. Свой взгляд Егора Тулновского на мировые проблемы

«Колумб, ты не прав»

Очередной жертвой протестов американцев против расизма стал памятник Христофору Колумбу в городе Сент–Луис (штат Миссури). Монумент простоял в городском центральном парке «Тауэр–Гроув» 140 лет как символ вклада иммигрантов в развитие и процветание штата. Однако теперь Колумба объявили олицетворением «исторического пренебрежения коренными народами», и многих посетителей общественного места он стал раздражать. Руководство парка пояснило, что монумент был демонтирован, «чтобы обеспечить безопасную и приятную атмосферу как для посетителей парка, так и для его сотрудников».

Не поднимая головы

В форме, с наручниками и на коленях. Так сейчас выглядят стражи порядка в США. И если ранее полиция, нацгвардия и просто гражданские извинялись перед чернокожим населением, прося прощения за расизм, угнетение чернокожих и убийство Джоржа Флойда, то теперь градус уничижения вырос ещё больше. Полицейские города Кэри (штат Северная Каролина), опустились на колени и вымыли ноги темнокожим пасторам — видео этого события опубликовал телеканал ABC11.

С глаз долой, с прилавков вон

«Борьба» с расовой дискриминацией началась и в штаб– квартирах ведущих компаний. На волне протестного движения многие из них решили изменить корпоративную политику и даже скорректировать внешний вид популярных товаров. Стартовав как движение в защиту прав афроамериканцев, Black Lives Matter («Жизни чёрных важны») теперь фактически превратилось в политическое, с влиянием, которое не снилось ни демократам, ни республиканцам. Именно уличные лозунги ныне диктуют повестку дня. Крупнейшая интернет–платформа разработки компьютерных программ GitHub намерена отказаться от терминов slave — «раб» и master — «хозяин» в программных кодах, потому что они напоминают о расизме. А компания Johnson&Johnson объявила, что теперь будет выпускать пластыри и темного цвета, потому что только белые нашлёпки — это дискриминация. Любимые многими американцами блинчики Aunt Jemima («Тетушка Джемайма») скоро лишатся своего более чем векового названия. Образ темнокожей тётушки сочли напоминанием о временах рабства и собираются убрать с этикеток. А вслед за тётей последует и дядя. Знаменитый Uncle Ben’s тоже сменит имя и внешний вид.

Чуть помедленнее, Колин

Долгожданное возобновление сезона «Формулы–1» обернулось жёсткой дискуссией по поводу акции против расовой дискриминации, объявленной в связи с последними событиями в мире. На брифинге Ассоциации водителей гонщики не пришли к единому мнению по поводу того, как выражать поддержку борьбе с расизмом, и, как следствие, шестеро пилотов перед Гран–при в австрийском Шпильберге отказались повторять жест Колина Коперника — то есть встать на одно колено — и ограничились футболками

с надписью End Racism.

В числе оставшихся на ногах спортсменов оказались Шарль Леклер (Монако, «Феррари»), Макс Ферстаппен (Нидерланды, «Ред Булл»), Карлос Сайнс (Испания, «Макларен»), Кими Райкконен (Финляндия, «Альфа Ромео»), Антонио Джовинацци (Италия, «Альфа Ромео») и Даниил Квят (Россия, «Альфа Таури»). Пилот «Альфа Таури» Даниил Квят объяснил, почему отказался следовать примеру коллеги. По словам гонщика, подобные жесты «противоречат русскому менталитету».

Дотянулись до небес

Болельщика «Бёрнли» Джейка Хеппла, который взял на себя ответственность за инцидент, произошедший во время матча 30–го тура английской Премьер–лиги, уволили с работы, сообщает The Sun.

После стартового свистка над стадионом «Этихад», где проходила встреча, пролетел самолёт с баннером White Lives Matter («Жизни белых важны»). Это произошло сразу после того, как футболисты обеих команд стали на колено, поддержав движение Black Lives Matter. Хеппл разместил видео с баннером на своей странице в «Фейсбуке» и отказался извиняться за свой поступок.

Компания Paradigm Precision, в которой работал Хеппл, производит продукцию для газотурбинных двигателей. Представители компании заявили, что они «не одобряют и не терпят расизм в любой форме».

Свой взгляд

– То, что сейчас происходит в Америке и Европе, на мой взгляд, не борьба за права человека, а коллективное помешательство, которое может оказаться ещё заразней, чем коронавирус.

Егор Тулновский,

корреспондент «Заполярной Правды»

— Не знаю, как остальные северяне, но я не избалован общением с чернокожими людьми, и оказавшись за границей, каждый раз начинаю проявлять к ним любопытство, граничащее с неприличием. За что неизменно получаю нагоняй от супруги. Но стоит ли на меня злиться? Вот, например, когда мы были в Индии, в одном из храмов выстроилась целая очередь из местных жителей, желающих сфотографироваться с бледнокожей блондинкой Ириной из нашей тургруппы. Что же, обвинять теперь восторженных индусов за их неумеренный интерес к золотым волосам и голубым глазам в ненависти к белым? Я к тому, что любой адекватный человек понимает, где реальный расизм, а где притянутые за уши нападки. И то, что сейчас происходит в Америке и Европе, на мой взгляд, не борьба за права человека, а коллективное помешательство, которое может оказаться ещё заразней, чем коронавирус.

И, хотя всё это происходит далеко от нас, мне одинаково обидно и за исковерканную историю, и за издевательства над памятниками, и за унижение полицейских, которым достаётся лишь за то, что они защищают закон и ловят преступников. Благо среди служителей закона немало таких, кто не собирается сдавать позиции. Французские полицейские, например, устроили в знак протеста против творящегося произвола публичную акцию, бросив под ноги наручники и заявив, что в таких условиях работать не будут. Добавлю, что в результате нынешних гонений количество увольнений из органов правопорядка в Америке достигло рекордных показателей со времен Великой депрессии, а те, кто остаётся на службе, массово уходят на больничный или берут отпуска без содержания. Результат очевиден: разгул преступности, грабежи и мародёрство.

Переживаю я и за кино. Сначала критики набросились на оскароносных «Унесённых ветром», обвинив картину в романтизации рабства. А ведь именно благодаря этой ленте чернокожая женщина впервые получила «Оскар» за роль второго плана. К счастью, классику удалось отстоять. Досталось и Тарантино с его «Джанго освобождённым». Казалось бы, к чему можно придраться в фильме, где главный герой — бывший раб и крошит плантаторов–рабовладельцев направо и налево? Но нашлись–таки умельцы, усмотревшие в роли престарелого чернокожего — управляющего плантацией, которого гениально сыграл Самюэль Джексон, преклонение перед рабством. А буквально на днях обвинения посыпались и на голову Джона Рональда Руэла Толкина — за то, что во «Властелине колец» добро белое, а зло — чёрное.

Нападки на киноклассику и литературу кажутся вам надуманными? А что вы тогда скажете о претензиях к Иисусу Христу? Участники движения «Жизни чёрных важны» недовольны тем, что Сына Божиего изображают белым. Хотя никто не запрещает рисовать Его каким угодно. В Азии так давно делают. Есть корейский, вьетнамский, индийский Иисусы, и к этому все привыкли. Но требовать, чтобы убрали изображения именно белого Спасителя? Это же какой–то расизм наоборот получается.

Крупные корпорации, которые долгое время держались в стороне от событий, в конце концов тоже прониклись ситуацией. Поспешные переделки затронули многие известные бренды. В США крупнейшая компания по производству эскимо решила переименовать это мороженое и убрать с этикетки мальчика в национальной северной одежде, решив, что название и оформление оскорбляет эскимосов. Больше всего этому удивились сами эскимосы, 80% из которых, согласно опросу, вообще никогда не отождествляли себя с маркой мороженого.

А вот швейцарские бизнесмены пока держатся. Помните пирожное «Голова мавра»? Производитель отказался менять это «неполиткорректное» название, несмотря на давление общественности. В результате несколько крупных сетевых магазинов отказались продавать «расистское лакомство». В ответ производитель заявил, что «не пойдёт на поводу у массовой истерии». Я лично желаю ему удачи.