Жители края могут задать вопросы о капремонте своих многоквартирных домов

Министерство строительства Красноярского края в прямом эфире ответит на вопросы собственников о капитальном ремонте многоквартирных домов.

Эфир с замминистра Юрием Шестопаловым пройдет в официальном паблике минстроя во «Вконтакте» 30 мая в 10:00. Свои вопросы можно оставлять под постом с анонсом или во время самого эфира.

Тема капитального ремонта остается одной из самых актуальных для жителей края. Только в 2023-2025 годах в регионе капремонт пройдет в трех тысячах домах. В 753 МКД заменят системы теплоснабжения, водоотведения, горячего и холодного водоснабжения, у 795 домов сделают новые крыши, в 566 – заменят систему электроснабжения, а в 543 – появятся новые лифты.

В этом году в крае будет проведено более 500 видов работ по капремонту на сумму около 5 млрд рублей.