Жители края получат увеличенное ежемесячное пособие на детей до 1,5 лет

Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин. По новому законодательству, с 1 июня минимальное пособие на ребёнка в возрасте до полутора лет, начисляемое неработающим гражданам, увеличено до 6 тысяч 752 рублей. Для Красноярска и приравненных к нему территорий с учётом районного коэффициента ежемесячная выплата составит 8 тысяч 102 рубля. Норильские родители будут получать 12 тысяч 153 рубля. Об этом сообщает региональное министерство социальной политики.

Сумму будут выплачивать семье на каждого ребёнка, независимо от очерёдности рождения. Напомним, ранее на первого ребёнка выплачивали 3 375,77 рубля плюс районный коэффициент, на второго и последующих – 6 751,54 рубля плюс районный коэффициент.

Сейчас ежемесячное пособие на детей до 1,5 лет в крае получают 15 с половиной тысяч неработающих женщин. Из них более 8 тысяч мам получали выплаты за первого ребёнка. Их и коснётся увеличение пособия в два раза.

Гражданам, имеющим право на выплаты, никуда обращаться не нужно – перерасчёт произведут в беззаявительном порядке.

В этом месяце пособия направили на счета женщин до даты подписания нового закона, поэтому в июне им начислят деньги до индексированной суммы.

Фото из открытого источника