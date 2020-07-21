Жительница Дудинки осуждена за попытку незаконного сбыта наркотиков в крупном размере

Напомним, в январе сотрудники Таймырского линейного отдела МВД России задержали 25-летнюю девушку в почтовом отделении при получении посылки. В отправлении находились два пакета с кристаллическим веществом и пакет с веществом растительного происхождения. Криминалистическое исследование показало, что изъятое - это синтетическое наркотическое средство α-PVP массой почти 150 граммов и марихуана массой около 50 граммов. В ходе предварительного следствия транспортные полицейские установили, что задержанная через интернет под видом косметики приобрела запрещенные вещества и намеревалась реализовывать их в Дудинке и Норильске с помощью тайников-закладок.

Собранные транспортными полицейскими доказательства Дудинский районный суд признал достаточными для вынесения обвинительного приговора и назначил осужденной наказание в виде лишения свободы сроком на шесть лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу.

Ранее в Норильске суд вынес приговор32-летнему рецидивисту, задержанному транспортными полицейскими за сбыт наркотиков на территории региона.