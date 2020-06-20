​На территорию «Заповедников Таймыра» въезжать не рекомендуют, но если очень надо, то можно

В связи с Указом губернатора Красноярского края и письмом Минприроды России, с 1 апреля 2020 года «Заповедники Таймыра» приостановили действие выданных согласований на посещение охранных зон заповедников.

Однако в преддверии навигации на Больших норильских озёрах и в связи с подготовкой к летнему сезону дирекция «Заповедников» уведомляет, что посещение охранных зон, в частности озёр Лама и Глубокое, разрешено с соблюдением санитарных мер.

Речь идёт о владельцах рекреационных объектов и их помощниках, частных некапитальных строений - балков. Им позволено бывать в охранных зонах для наведения порядка на своих территориях, мелкого ремонта после продолжительной зимы, подготовке к паводкам.

Администрация «Объединённой дирекции» напоминает, что согласования, выданные ранее, действительны бессрочно, за новыми - взамен потерянного или впервые оформляемого - норильчане должны обратиться в дирекцию «Заповедников Таймыра».

Для всех остальных временный запрет на посещение охранных зон заповедника продолжает действовать до отмены антивирусных мероприятий, продлённых губернатором до 12 июля.