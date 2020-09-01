Юбилей партнёра

В этом месте, на восточном побережье Кольского залива Баренцева моря, 1 сентября 1915 года ошвартовался первый пароход Drott, доставивший из Нью-Йорка железнодорожные рельсы и стрелки. Этот день считается днем рождения Мурманского морского торгового порта. Строительство железной дороги к порту было закончено в 1916 году, тогда же, 4 октября 1916 года, основан город Мурманск.



Указом Президиума Верховного Совета СССР Мурманский морской торговый порт 28 июля 1966 года награжден орденом Трудового Красного Знамени. В июне 1994 года на базе государственного предприятия образовано акционерное общество «Мурманский морской торговый порт» с одновременным выделением государственного учреждения «Морская администрация порта Мурманск» и ряда хозяйственных обществ. В 2013 году грузооборот АО «ММТП» достиг 17,13 миллиона тонн. В августе 2013 г. успешно произведена погрузка самого большого судна в истории порта: на борт теплохода Golden Beijing дедвейтом 175 тысяч тонн погружено 153 тысячи тонн угля. В июле 2015 года зафиксирован абсолютный рекорд по суточной погрузке угля на суда – 85 тысяч тонн.



На протяжении десятилетий Таймыр был тесно связан с трассой в Мурманск по Северному морскому пути. Через порт Мурманск в красноярское Заполярье шли караваны с промышленным оборудованием и стройматериалами для строительства Большого Норильска, в Мурманск в дальнейшем уходили корабли с продукцией Норильского комбината.



Сухогрузы Мурманского морского пароходства были главными гостями и клиентами морского порта Дудинка, где располагалось представительство судоходной компании и морское агентство. Ледокольный флот, в том числе атомный, проводивший суда по Енисею в Дудинку, базировался в Мурманске и работает на дудинской линии по сей день. Сейчас в мурманском порту отдельное место занимает подразделение «Норникеля» Мурманский транспортный филиал. На этой линии регулярно ходят сухогрузы усиленного ледового класса компании – «Норильский никель», «Надежда», «Мончегорск», «Заполярный», «Талнах».