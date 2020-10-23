Юго-западная объездная дорога не нуждается в ремонте

Есть и другая экономия в рамках муниципальной программы «Развитие транспортной системы»:

- муниципалитету по итогам торгов ремонт проезжей части и тротуара в районе ул. Талнахской, 10, обошёлся дешевле на 1,5 млн рублей;

- отменена закупка на 1,8 млн рублей на выполнение проектных и изыскательских работ по капремонту подпорной железобетонной стены на автодороге к плавательному бассейну от ул. Советской;

- 3,9 млн рублей, предусмотренные на устройство берм на автодороге Норильск — Талнах, исключены из программы в связи с необходимостью проведения дополнительного обследования;

- на 0,8 млн рублей дешевле по итогам аукциона обойдётся обустройство автобусных остановок;

- на 0,7 млн рублей меньше будет потрачено на содержание архитектурной подсветки — экономия также достигнута по итогам проведения конкурсных процедур.

В то же время на ряд объектов предлагается выделить дополнительные средства: около 3 млн рублей — на ремонт посадочного перрона административно-делового центра (ул. Нансена, 69); 3,2 млн рублей — на асфальтировку проезда к жилому дому на ул. Талнахской, 8; 1,8 млн рублей — на приобретение испытательного гидравлического пресса для лаборатории дорожно-строительных материалов «Норильскавтодора».

Если корректировка муниципальной программы в части дорожной деятельности у депутатов вопросов не вызвала, то содержание улично-дорожной сети стало предметом особого обсуждения. Как отметил председатель комиссии Дмитрий Карасев, в этом году зимнее содержание осуществляется крайне неудовлетворительно: «После перепадов температур по дорогам ездить просто невозможно. Где вся техника? Почему из года в год у нас ситуация не улучшается?».

«В этом году подрядчик долго ждал новую технику — она длительное время была на рейде в Дудинском порту. Сейчас эта проблема решена, техника вся в наличии, работает», — пояснил заместитель начальника МКУ «Норильскавтодор» Александр Кондрашов.

Дмитрий Карасев поручил специалистам «Норильскавтодора» взять под особый контроль снегоочистку дорог и тротуаров, особое внимание, обратив на поперечные улицы, движение по которым сейчас осуществляется в одну полосу.

В целом, по итогам рассмотрения депутаты согласовали внесение предложенных изменений в муниципальную программу. Окончательное решение будет принято на очередной сессии городского Совета.