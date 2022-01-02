Юлебукк, Зюзя, Кыш Бабай и другие

Санта–Клаус

(США, Канада)

Пожалуй, американский Санта–Клаус — самый раскрученный во всех странах мира. Даже в России, благодаря голливудским фильмам и мультикам, этого добродушного толстяка в красных штанах и колпаке знают лучше, чем нашего родного Деда Мороза. Проживающий то ли в Лапландии, то ли на Северном полюсе вместе с Миссис Клаус, в новогоднюю ночь Санта летает над миром в санях, запряжённых волшебными оленями, проникает в дома через дымоходы и раскладывает подарки в специальные носки, подвешенные на каминной полке. Ему принято оставлять угощение в виде молока и печенья. Кроме того, выдаёт подарочки этот дед не за красивые глаза, а только тем детям, которые прилежно вели себя весь год. Главная отличительная особенность Санта–Клауса — он скорее крупный цеховик, нежели волшебник, так как мастерить игрушки ему помогает целая армия эльфов. В общем, отлично вписывающийся в современную экономику персонаж.

Дед Мороз и Снегурочка (Россия)

В отличие от своего раскрученного в СМИ коллеги наш Дед Мороз не настолько добрый — чтобы получить от него щедрые дары, недостаточно просто вести себя хорошо. В русских народных сказках герой должен был пройти серию испытаний, чтобы получить от дедушки вознаграждение. Те, кто не справлялся, вполне могли быть превращены в ледяные глыбы. Да и вообще волшебник предпочитал больше заботиться о деревьях и лесном зверье, чем о людях. Впрочем, и сейчас чтобы получить от него подарок, ребёнок должен это заслужить, например, рассказать дедушке стишок. Это уникальная особенность нашего Деда Мороза — ничто в России не даётся просто так, даже новогодние подарки. Если форменный наряд Санты — это короткий полушубок, то наш дедушка предпочитает ходить в длинной богатой шубе, подвязанной кушаком. А разъезжает он в санях, запряжённых тройкой лошадей. В помощь волшебнику — магический посох. Наш новогодний даритель любит путешествовать в компании своей внучки Снегурочки, а иногда и маленького мальчика — Нового года.

Зюзя (Беларусь)

Ближайший собрат нашего Деда Мороза — белорусский Зюзя. И пусть вас не смущает забавное имя. Дело в том, что на старорусском «зюзнуть» означало замёрзнуть до потери сознания или насмерть. До сих пор в разговорном встречается выражение «в зюзю», правда, относится оно теперь к степени алкогольного опьянения. Зюзя не просто волшебный дед, а самый настоящий бог зимы. Как и российский Мороз, живёт он в лесу, вот только предпочитает ходить по снегу босиком и частенько в шубе на голое тело и нараспашку. Впрочем, облик его меняется с течением зимы. Если в декабре этот бог зимы может предстать перед человеком крепким мужчиной средних лет с белой бородой и светлыми волосами, то к февралю он обращается в седого лысого старца. При этом вместе с внешностью меняется и характер персонажа. Чем дряхлее бог, тем он суровее и тем сложнее найти с ним общий язык. Вместо посоха Зюзя носит с собой огромную булаву или дубину. Ею он прокладывает дорогу в лесной чаще, снося деревья на своём пути. Чтобы задобрить сурового деда, в Белоруссии было принято готовить 6 января кутью (это перловая или пшённая каша с мёдом, изюмом и маком. — Прим. авт.) и оставлять порцию зимнему повелителю. Бог зимы вовсе не был добрым и миролюбивым. И не стоило рассчитывать на подарки от него. Он воплощал суровую стихию и насылал смертельно опасные морозы. Однако если Зюзя сам наведывался в деревню, и гостя усаживали за стол и угощали той самой кутьёй, — он мог и расщедриться.

Кыш Бабай (Татарстан)

Это ещё один близкий родственник нашего деда Мороза. Дословно его имя переводится с тюркского как «зимний Дед». Тот же волшебный старичок, любящий дарить подарки, однако на этом сходство заканчивается. Изначально Кыш Бабай был чем–то вроде полубога. Он заведовал зимней стужей, но главной его обязанностью была организация праздника в честь дня рождения главного божества древних тюрков — Тенгре, которое по легенде родилось зимой, в самую долгую ночь декабря. Тюрки водили хороводы вокруг священного вечнозеленого дерева ели и совершали магический обряд «Каратен» («черная ночь»).

Помимо угощений и анимации Кыш Бабай занимался сбором гостей, приглашая на день рождения своего «босса» других богов рангом пониже. В результате компанейский дед со временем обзавёлся целой командой магических существ, помогающих ему в организации праздника. В их числе дочка Кар Кызы (наша Снегурочка), Шурале (Лесной Дух), сильный Батыр (Богатырь), Убырлы Карчык (Баба–яга), дружелюбный Шайтан (Черт), древний Аждах (Змей Горыныч) и многие другие.

Внешне персонаж схож с Дедом Морозом, но предпочитает носить шубу зелёного цвета, а вместо шапки — тюбетейку.

Шэнь Дань Лаожэнь (Китай)

Китайского Деда Мороза зовут Шэнь Дань Лаожэнь. Встречаются с ним жители Поднебесной не как все — 1 января, а в китайский Новый год, который отмечается по лунному календарю. Это основной праздник в Китае, который принято отмечать в течение 15 дней парадами и карнавалами.

Волшебник предстаёт перед людьми в образе мудрого старца в красном шёлковом халате и верхом на ослике. Вьючное животное нагружено сладостями, которые щедрый путешественник раздаёт встреченным на улице детям. А главные же подарки ожидают людей дома. В специально приготовленные конверты «лайси» Шэнь кладёт, что бы вы думали? Деньги! Никаких игрушек и конфет — только наличность и обязательно чётная сумма, чтобы весь следующий год человеку сопутствовала удача в финансовых делах. Кто сказал, что детям не нужны деньги?

Лаожэнь не только волшебник, но и великий мастер восточных единоборств, способный «одарить» возможных грабителей парой смачных оплеух.

Пожалуй, он один из старейших Дедов Морозов в мире. Впервые этот персонаж упоминается в древней китайской легенде, которой около двух тысяч лет. Согласно преданию, давным–давно каждый раз перед наступлением Нового года просыпалось чудище Нянь, пожиравшее людей и животных. Но это было до тех пор, пока не появился мудрый старец, он остановил злобного пожирателя при помощи одного из двенадцати животных китайского гороскопа и фонариков красного цвета.

Сегацу–сан и Одзи–сан (Япония)

Япония может похвастаться сразу двумя Дедами Морозами — волшебниками Сегацу–сан и Одзи–сан. Первый, чьё имя переводится как «господин Новый год», появился в Стране восходящего солнца достаточно давно. Его голубое кимоно хорошо знают в Японии. Хоть по статусу ему не пристало дарить подарки, но дети продолжают ждать Сегацу, так как по случаю его появления родители всё равно пожелают порадовать малышей.

Традицию писать новогодним кудесникам письма с просьбами японцы переняли у европейцев, впрочем, как и многое другое. Однако практичные жители Страны восходящего солнца всё реже пишут Сегацу–сан, а предпочитают озадачить своими желаниями его молодого конкурента Одзи–сан. Он в своем красном колпаке больше похож на Санта–Клауса, а подарки детям дарит независимо от их родителей.

Японцы по–своему готовятся к приходу новогодних чародеев: они устраивают перед входом в дом миниатюрные ворота из бамбуковых палочек с сосновыми ветками, тем самым обеспечивая себе и домочадцам долголетие, и преподносят друг другу бамбуковые грабли, чтобы было чем сгребать счастье в наступающем году.

Санта Христиан (Африка)

Африканский Санта из Бурундии мало чем отличается от архетипов христианского мира. Но у него есть две особенности: он чёрный и живёт не на Северном полюсе, а на вершине Килиманджаро, что логично — это единственное место на континенте, где есть снег, причём круглый год.

Юлебукк (Норвегия)

А теперь отправимся из жаркой Африки к нашим северным соседям. В Норвегии празднованием Нового года заправляет не человек, а гном — Юлебукк. С классическим Сантой у них общее только красный колпак и желание дарить детям подарки. В остальном это совершенно другой персонаж, который приходит в гости не на Новый год, а 24 декабря. Миниатюрное бородатое существо ростом чуть больше козы ходит в деревянных башмаках и шортах до колена. Подарки гном перевозит на специальных санях, в которые запряжена коза, а сопровождают его несколько верных Ниссе. Это мифические существа, вроде наших домовых. Главная забава детей в Норвегии в день прихода Юлебукка — это поиск подарков. Их не кладут под ёлку, а тщательно прячут в укромных местах. И по сей день для ребятни организовывают целые квесты по поиску скрытых сокровищ и кладов от щедрого гнома. Ещё один интересный момент. Вплоть до XIX века Юлебукк был обычным Ниссе — гномом–спутником, а подарки раздавала та самая коза. Точнее, это делали родители, наряженные в костюм этого животного. Обряд свзан с древними языческими верованиями северян, которые довольно долго сохранялись в культуре скандинавов и в христианскую эпоху. Однако такой пугающе–дьявольский, по меркам церкви, языческий образ дарителя постепенно был вытеснен.

Синтерклаас (Нидерланды)

Именно этот персонаж стал прообразом всех западных Сант. В отличие от своих чародеев–коллег — это простой, хоть и бессмертный, человек. Жить он предпочитает не среди белых медведей, а в жаркой Испании, откуда ещё в начале ноября отправляется на своём судне, нагруженном подарками к пристани одного из нидерландских городов, каждый год разного. После высадки он неспешно, в течение трёх недель, обходит дома и раздаёт детям подарки вплоть до 6 декабря. Всё это транслируется в прямом эфире чуть ли не круглосуточно на специальном канале, который запускается в честь прибытия гостя. На берег Синтерклаас съезжает верхом на белом коне и в сопровождении целой армии помощников, которые, собственно, и занимаются раздачей гостинцев, сам дедушка только ведёт учёт товаров. Правда, в последнее время позиции старца изрядно пошатнулись, а сейчас даже идут серьёзные разговоры о том, чтобы запретить Синтерклаасу приставать к берегам Нидерландов и Бельгии. Дело в том, что дедушку с подарками обвинили в расизме сторонники движения Black Lives Meter. Дело в том, что помощники, раздающие подарки, по традиции — мавры, имеющие общее прозвище «Чёрный Пит». Это название относилось к привилегированному сословию негров–рабов, трудящихся в доме. Таких Чёрных Питов на корабле изображают обычные европейцы, покрывая лицо чёрным гримом, а подобное по современным канонам вообще считается махровым расизмом. С другой стороны, набрать в команду настоящих темнокожих организаторы тоже не могут, так как тогда это будет тот же расизм, только в кубе. В общем, у бельгийского дедушки в этом году выдались нелегкие праздники.

Пэр Ноэль и Пэр Фуэтар (Франция)

Добрый французский Дед Мороз — Пэр Ноэль — работает в паре со своим братом–антиподом по имени Пэр Фуэтар. Пэр Ноэль имеет белые усы и бороду, носит красную шубу с капюшоном и сапоги с большими позолоченными пряжками. Волшебник подъезжает к домам на ослике с корзиной подарков. Он проникает в дом через дымоход и раскладывает гостинцы для послушных и трудолюбивых детей в обувь, оставленную перед камином. У Пэра Фуэтара борода черная, а шуба коричневая. Пэр Фуэтар всегда следует по пятам за добряком–братом. Вместо подарков у этого отрицательного героя припасён веник, чтобы гонять им непослушных ребят. Так что у маленьких французов есть хороший стимул для примерного поведения

Гаспар, Бальтасар

и Мельхиор (Куба)

Хотя Куба лежит не так далеко от Америки, американские ценности там не прижились, во многом благодаря Фиделю Кастро. Санта на этой территории под запретом, а все новогодние традиции поставлены с ног на голову. На острове Cвободы наряжают пальму, а не ёлку. С другой стороны, откуда им взять ёлку? Вместо классического бородатого деда в красном подарки дарят аж три персонажа: Гаспар, Бальтасар и Мельхиор. Это волхвы из библейской истории — те, что ведомые Вифлеемской звездой пришли поклониться младенцу Христу. А сам Новый год там принято называть Дн`м Королей. Помимо необычных Дедов Морозов, у кубинцев есть несколько оригинальных новогодних традиций. Например, хождение с чемоданом или мешком вокруг дома. Такой обряд должен принести в наступающем году интересные приключения и путешествия. Кубинцы кладут на дно чемодана несколько монет, которые знаменуют богатство и процветание. Перед полуночью хозяева открывают в доме и «черные», и парадные двери, чтобы старый год ушёл, а новый — вошёл. А в полночь принято выливать из окон воду, таким образом выгоняя из дома горести и печали.

Тринадцать Сант (Исландия)

Главный новогодний праздник в Исландии приходится на 25 декабря. А с 12 декабря по 6 января в гости к детям начинают по очереди наведываться аж 13 Сант. Зовут их очень забавно: Колбасохват, Мясной Крюк, Скирный Обжора, Мисколиз, Горшколиз, Ложколиз, Канавный Остолоп, Дверехлопольщик, Дверевынюхиватель, Подглядывающий–в–Окна, Обрубок, Свечной Попрошайка, Жердина–из–Овчарни. Собственно, имена точно отражают особенности этих сказочных персонажей исландского фольклора — Йоуласвейны. Вообще, они дети любвеобильной пары ужасных троллей. Маму зовут Грила, а папу — Леппалуди. Живёт это многодетное семейство в горной пещере и раз в год спускается к людям, чтобы поживиться в их домах вкусненьким. В обмен на угощение Йоуласвейны и оставляют подарки. Главная проблема — выпроводить таких гостей. В отличие от обычного Дедушки Мороза дети троллей так просто не уходят. Выгонять каждого нужно особым способом. Например, пока не перемоешь всю посуду в доме, Мисколиз никуда не уйдёт.

Баббо Натале и фея Бефана (Италия)

В Италии, помимо классического Санты, именуемого Баббо Натале, есть и свой уникальный персонаж — Фея Бефана. Она хоть и выглядит, как ведьма, по характеру совсем не злобная. Эта старушка прилетает к маленьким итальянцам на метле 6 января. Одни говорят, что она проникает в дом через дымоход, другие — что у неё есть маленький золотой ключик, которым можно открыть любую дверь. Послушным детям Бефана дарит конфеты, непослушным — угольки. Если встретить Бефану в городе, от неё можно получить шоколад. Изначально именно это волшебное существо заправляло праздником и дарило детям подарки, образ Деда Мороза появился много позже. Несмотря на конкуренцию, эти два персонажа отлично уживаются друг с другом.

Сильвестр (Австралия)

Австралийского Деда Мороза можно было бы назвать классическим, если бы не одно НО: Дед этот никуда не ездит и не летает, а дарит подарки исключительно австралийским детям. Так как декабрь — самый жаркий месяц в Австралии, местный Санта чаще всего одевается в курточку, колпак и короткие шорты. Причём его наряд сшит из очень легкой ткани, почти из марли. Иногда австралийский дедушка вообще предпочитает рассекать по пляжу в одних только красных плавках и колпаке. Но главная его особенность — транспорт. Доставляет подарки Сильвестр на сёрфе. Связано это с тем, что Новый год в Австралии принято отмечать не дома с семьёй, а шумной компанией на пляже.

Йоулупукки (Финляндия)

Финский Дед Мороз Йоулупукки носит длинный тулуп, а о своём появлении оповещает звоном колокольчика. На голове у него — длинный колпак. Коронная фраза Йоулупукки: «А есть ли тут послушные дети?». За день до Рождества он покидает свою резиденцию, чтобы развозить подарки детям и взрослым, о чем на полном серьёзе сообщают в новостях Финляндии. Йоулупукки не прячется от детей. Подарки он приносит лично, и вначале — финским детям (в канун Рождества, 24 декабря). Утром подарки получают остальные дети. У Йоулупукки есть жена Муори, которая олицетворяет зиму. Вместе они живут в Лапландии, на горе Корватунтури, которая своим видом напоминает ушки зверька. Её название так и переводится — «Ушастая гора». Помощниками волшебника являются гномы, которые в течение года сидят в финских пещерах Эха, слушая, как ведут себя дети во всем мире. Перед Рождеством гномы разбирают почту и упаковывают подарки.