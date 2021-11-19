Юные кинематографисты и аниматоры вновь посоревнуются за звание лучших в стране

Его учредители - управление по делам культуры и искусства администрации Норильска и кинокомплекс «Родина». Последний же – и организатор фестиваля.

Главная задача фестиваля-конкурса, говорят в «Родине», – поддержать детское творчество в области аудиовизуальных искусств. Традиционно в мероприятии принимают участие индивидуальные авторы и творческие коллективы. Возраст соискателей - до 18 лет.

Уже второй год фестиваль проходит в очно-заочной форме. В этом году работы конкурсантов рассматриваются в следующих номинациях: игровой, документальный, анимационный фильм, социальный ролик «Мой город за 60 секунд», фильм или видеосюжет, посвящённый 60-летию первого полета человека в космос. По итогам конкурса определяются обладатели Гран-при, специального приза им. Исаака Магитона и приза зрительских симпатий.

На конкурс прислали 227 работ свыше 700 ребят со всей страны – от Питера до Находки, а также детские студии из стран СНГ.

С 22 по 26 ноября члены профессионального жюри, кстати, также представляющие разные города нашей страны – Москву, Красноярск, Новосибирск, Норильск – в онлайн-формате определят победителей в номинациях, а также обладателей Гран-при и специальных призов.

- Уже стало хорошей традицией то, что жюри возглавляет Сергей Серегин, режиссёр, сценарист, руководитель мастерской режиссуры мультимедиа ВГИК. Также в состав жюри входят Александр Калашников, режиссёр, продюсер, член Союза кинематографистов России; Евгений Селиванов, директор детской киностудии «Поиск», исполнительный директор Ассоциации детских студий мультипликации; Ольга Проскурнина, режиссёр, продюсер, основатель Норильского фестиваля моды и современного искусства «Чёрное пальто»; Гульнара Эльмурзаева, директор Молодёжного центра Норильска; Андрей Раздевилов, видеоинженер Дворца культуры Норильска, и Наталья Солодовник, председатель благотворительного фонда социальных программ «Территория добра» и местной общественной палаты», - отметили в «Родине».

Обладателя приза зрительских симпатий 24 ноября выберет детское жюри, куда войдут участники детско-молодёжного объединения «Спектр». Традиционно этот приз разыгрывается среди работ, представленных в номинации «Анимационный фильм».

Итоги фестиваля объявят 26 ноября на сайте кинокомплекса «Родина» кино-родина.рф и в социальных сетях.

Однако «Полярная сова» - это не только сам конкурс. Фестивальная неделя включает несколько очных мероприятий, которые обязательно понравятся участникам, обещают в «Родине».

22 ноября в день открытия фестиваля в Центре цифрового образования «IT-Куб. Норильск» в 13.00 пройдёт акция «Культурный марафон». Её участниками станут учащиеся гимназии № 5. «Культурный марафон» - часть межведомственного культурно-образовательного проекта Министерства культуры РФ и Министерства просвещения РФ «Культура для школьников», партнёр проекта - Яндекс.

Акция приурочена к важной дате в истории кино – 125 лет назад в России состоялся первый киносеанс. Школьники пройдут увлекательный онлайн-тест, интерактивные задания помогут понять, как устроено кино, как режиссёры управляют нашими эмоциями и какие приёмы используют. По завершении акции специалисты «Родины» проведут для ребят мастер-класс по анимации.

Помимо этого, в программу фестиваля входят мастер-классы, которые пройдут в ZOOM.

22 ноября - «Сами снимаем кино. Что для этого нужно?». Онлайн-встречу проведёт Сергей Серегин.

24 ноября – о том, «Как придумать, если не придумывается», расскажет преподаватель мультипликации детской киностудии «Поиск» Лейла Сиянова.

25 ноября - «Работа с актёром». Секретами поделится Ольга Проскурнина.

26 ноября - «Снимаем документальное кино об истории своей семьи». Экспертом выступит Александр Калашников.

Все мастер-классы пройдут в 18.00 по норильскому времени.

Закрытие фестиваля запланировано на 27 ноября: в полдень в КВКО «Экран» пройдёт показ анимационной программы Международного фестиваля фильмов для детей и юношества «Герой. Спецпрограммы».