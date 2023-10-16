Юные норильчане взяли два призовых места на региональном чемпионате по оказанию первой помощи

«Участниками чемпионата могли стать школьники, которые проходили мастер-классы по первой помощи у инструкторов Российского Красного Креста. Возможность поучаствовать предоставили и самым активным отрядам, которые в прошлом году успешно окончили учебную лабораторию «Около врачей». Участие в чемпионате позволит ребятам продемонстрировать свои навыки и познакомиться с такими же активными и заинтересованными ребятами со всего края», – отметила Алёна Миронова, представитель председателя Российского Красного Креста в Красноярском крае.

После церемонии открытия тридцати командам предстояло пройти тестирование и испытание смоделированными ситуациями, приближенные к реальным. Кроме того, юные герои продемонстрировали свои знания и навыки в области оказания первой помощи.

Победителями Регионального чемпионата по оказанию первой помощи стала команда из Норильска. Именно они в ноябре отправятся в Москву представлять наш регион на Всероссийском чемпионате по оказанию первой помощи. Второе место также заняла наши земляки.

На мероприятии также работали развлекательные площадки: VR-очки, киберспорт, фотозоны, в перерывах между конкурсами участникам предложат прослушать лекции, посвящённые волонтёрству, информационной гигиене и другим темам.

Организаторы мероприятия – местное отделение Российского Красного Креста, региональное отделение Движения Первых Красноярского края при поддержке регионального отделения ВОД «Волонтёры-медики».