МАУ ИЦ «Норильские новости»

Юные норильчане взяли два призовых места на региональном чемпионате по оказанию первой помощи

Юные норильчане взяли два призовых места на региональном чемпионате по оказанию первой помощи

Главная / Новости / Город

Юные норильчане взяли два призовых места на региональном чемпионате по оказанию первой помощи

Чемпионат прошёл в рамках Всероссийского проекта «Первая помощь». Всего в нём приняли участие более 150 школьников не только из Норильска, но и из Ачинска, Канска, Минусинска, Саянского, Козульского, Ужурского, Рыбинского, Шарыповского районов.

Юные норильчане взяли два призовых места на региональном чемпионате по оказанию первой помощиЮные норильчане взяли два призовых места на региональном чемпионате по оказанию первой помощиЮные норильчане взяли два призовых места на региональном чемпионате по оказанию первой помощиЮные норильчане взяли два призовых места на региональном чемпионате по оказанию первой помощиЮные норильчане взяли два призовых места на региональном чемпионате по оказанию первой помощиЮные норильчане взяли два призовых места на региональном чемпионате по оказанию первой помощи

«Участниками чемпионата могли стать школьники, которые проходили мастер-классы по первой помощи у инструкторов Российского Красного Креста. Возможность поучаствовать предоставили и самым активным отрядам, которые в прошлом году успешно окончили учебную лабораторию «Около врачей». Участие в чемпионате позволит ребятам продемонстрировать свои навыки и познакомиться с такими же активными и заинтересованными ребятами со всего края», – отметила Алёна Миронова, представитель председателя Российского Красного Креста в Красноярском крае.

После церемонии открытия тридцати командам предстояло пройти тестирование и испытание смоделированными ситуациями, приближенные к реальным. Кроме того, юные герои продемонстрировали свои знания и навыки в области оказания первой помощи.

Победителями Регионального чемпионата по оказанию первой помощи стала команда из Норильска. Именно они в ноябре отправятся в Москву представлять наш регион на Всероссийском чемпионате по оказанию первой помощи. Второе место также заняла наши земляки.

На мероприятии также работали развлекательные площадки: VR-очки, киберспорт, фотозоны, в перерывах между конкурсами участникам предложат прослушать лекции, посвящённые волонтёрству, информационной гигиене и другим темам.

Организаторы мероприятия – местное отделение Российского Красного Креста, региональное отделение Движения Первых Красноярского края при поддержке регионального отделения ВОД «Волонтёры-медики».

16 октября в 10:25 110
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Для комментирования мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо авторизоваться на сайт под своим логином.
Читайте также