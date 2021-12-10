МАУ ИЦ «Норильские новости»

Юным норильчанам вручили первые паспорта

Юным норильчанам вручили первые паспорта

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Юным норильчанам вручили первые паспорта

Из рук начальника отдела МВД России по городу Норильску Олега Мусихина получили главный документ гражданина 14 жителей города

Юным норильчанам вручили первые паспортаЮным норильчанам вручили первые паспорта

В преддверии Дня Конституции Российской Федерации во Дворце творчества детей и молодежи состоялась торжественная церемония вручения первых паспортов «Я – Россиянин, я – Норильчанин». Свой главный документ, удостоверяющий личность, получили 14 жителей северного города.

Участникам мероприятия рассказали историю паспорта, напомнили о необходимости бережного отношения к главному документу, а также разъяснили приобретенные права и обязанности граждан Российской Федерации.

Начальник отдела МВД России по Норильску подчеркнул, что получение паспорта - важный момент, побуждающий к более ответственному поведению. Подполковник полиции пожелал каждому виновнику торжества на пути во взрослую жизнь гордиться своей страной и приложить все усилия для того, чтобы его фамилией в будущем смогли гордиться близкие и окружающие.

В завершении церемонии подростки произнесли клятву юных граждан России и исполнили государственный гимн, отметили в пресс-службе ОМВД России по Норильску

Фото Ирина Яринская
10 декабря в 18:19 520
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