Юным норильчанам вручили первые паспорта

В преддверии Дня Конституции Российской Федерации во Дворце творчества детей и молодежи состоялась торжественная церемония вручения первых паспортов «Я – Россиянин, я – Норильчанин». Свой главный документ, удостоверяющий личность, получили 14 жителей северного города.

Участникам мероприятия рассказали историю паспорта, напомнили о необходимости бережного отношения к главному документу, а также разъяснили приобретенные права и обязанности граждан Российской Федерации.

Начальник отдела МВД России по Норильску подчеркнул, что получение паспорта - важный момент, побуждающий к более ответственному поведению. Подполковник полиции пожелал каждому виновнику торжества на пути во взрослую жизнь гордиться своей страной и приложить все усилия для того, чтобы его фамилией в будущем смогли гордиться близкие и окружающие.

В завершении церемонии подростки произнесли клятву юных граждан России и исполнили государственный гимн, отметили в пресс-службе ОМВД России по Норильску