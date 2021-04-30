Юрий Захаринский: «Для исследования Арктической зоны Евразии необходимы совместные усилия учёных»

В рамках рабочих поездок в Норильск депутата Законодательного собрания Красноярского края, руководителя Департамента комплексного изучения Арктики Сибирского Федерального университета Юрия Захаринского прошли встречи ученых СФУ и НИИ сельского хозяйства и экологии. В них приняли участие директор Института экологии и географии Руслан Шарафутдинов, заместитель директора по науке Института нефти и газа Андрей Минаков, заведующий кафедрой теплофизики Института инженерной физики и радиоэлектроники СФУ Александр Дектерев и директор НИИ сельского хозяйства и экологии Арктики Зоя Янченко.

Поскольку исследования НИИ СХиЭА связаны с разработкой экологически безопасных ресурсосберегающих технологий, необходимых для развития агропромышленного комплекса и традиционных отраслей хозяйствования на Крайнем Севере, а также с определением новых способов использования и методов переработки промысловой продукции, темой беседы стали перспективные проекты НИИ СХиЭА и Института торговли и сферы услуг СФУ. Речь идёт о подготовке линейки продуктов из местного сырья — грибов, ягод и трав. Эксперты отмечают, что такая продукция пользуется большим спросом, она востребована как на внутреннем, так и на внешнем рынке. Реализация проекта может открыть большие перспективы для жителей Норильска и Таймыра.

На встречах также обсудили возможность совместной работы над проектом мониторинга состояния криогенных почв и сохранения экосистемы и тундры. По мнению экспертов НИИ СХиЭА, на состояние земель, прилегающих к селитебной зоне любого города, влияет целый ряд негативных антропогенных факторов: стихийная застройка, мусорные свалки, промышленные предприятия.

Это приводит к возникновению техногенно нарушенных почв. Кроме того, изменение климата в Арктической зоне, связанное с повышением среднегодовых температур, оказывает деструктивное влияние на криогенные почвы, что может привести к нарушению стабильности существующих экосистем, в том числе заболачиванию ландшафтов, изменению видового состава местной флоры и фауны.

Чтобы оценить текущее состояние грунтов и почв в окрестностях Норильска, ученые НИИ СХиЭА предлагают разместить в отдельных точках датчики, измеряющие температуру почвы на разной глубине. Для оценки динамики теплообмена и движения границы растепления, сбор данных необходимо проводить длительное время. Таким образом, первые выводы можно будет сделать не ранее окончания полного годового цикла наблюдений за температурным режимом.

Обработкой массива полученных данных готовы заняться учёные СФУ. По словам Юрия Захаринского, параметры изменения температуры почвы на разных участках позволят не только установить, происходит ли там растепление, но и разработать математическую модель для прогнозирования процессов.

«Сибирский федеральный университет оснащён современным оборудованием, которое позволит быстро и точно определить проблемные зоны норильской тундры. Для этого целесообразно привлечь данные спутникового зондирования», — отметил Захаринский.

Для почв и грунтов, испытывающих негативное воздействие техногенных и природных факторов, эксперты НИИ СХиЭА могут разработать рекомендации по минимизации негативных последствий и предотвращению дальнейшей деградации с возможностью формирования условий для положительной динамики восстановительных процессов.

«Возможно использование разных методов, в том числе применение сорбентов или колоний бактерий, способствующих восстановлению состава грунта, озеленение травами либо кустарниками, — пояснила Зоя Янченко. — Рекомендации следует разрабатывать в зависимости от характера процесса, с учётом условий арктической зоны».

Реализация проекта будет возможна после определения источников его финансирования. При этом учёные подчеркивают, что мониторинг состояния грунтов и почв необходим не только для сохранения экологического равновесия на территории, прилегающей к Норильску. Он также позволит решить десятки других прикладных задач.

«Система мониторинга будет крайне полезна в перспективе дальнейшего развития и других арктических территорий», — считает Юрий Захаринский.