Юрий Захаринский: «Стараниями геологов Красноярский край претендует на то, чтобы стать лидером нефтедобычи в России»

Об этом депутат Законодательного собрания края Юрий Захаринский проинформировал коллег в сессионном блоке «Актуальные вопросы». Так, в институте нефти и газа Сибирского федерального университета прошли общественные слушания работы «Создание и развитие сырьевой базы углеводородов Восточной Сибири и республики Саха (Якутия)». По предложению ветеранов геологии, научной общественности края председателем и модератором слушаний выступил Юрий Захаринский - руководитель департамента комплексного изучения Арктики СФУ. Он отметил, что работа имеет большое значение для Красноярского края. «50 лет назад край был импортером нефти и газа, а сейчас экспортирует до 20 млн тонн нефти в год, а в перспективе - до 30 млн тонн», - напомнил учёный. Участники слушаний подчеркнули, что итогом труда нескольких тысяч нефтеразведчиков - геофизиков, геологов, буровиков, научных работников - в XXI веке Восточная Сибирь стала второй по значимости базой нефтегазодобычи России, и рекомендовали поддержать выдвижение работы на премию правительства РФ.

Выступая перед депутатами Заксобрания, Юрий Захаринский упомянул о том, что последние 50 лет лауреатами Государственной премии СССР и РФ в области геологии геологи Красноярского края не становились. «Независимо от того, будет присуждена госпремия за эту работу или нет, получит ли она признание на федеральном уровне, мы можем гордиться тем, что стараниями геологов Красноярский край по праву претендует на то, чтобы стать лидером нефтедобычи в России и нефтяной столицей России, второй после Тюмени», - сказал он.