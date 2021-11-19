К 65–летию Кайеркана вышла книга об истории района

В норильской Публичной библиотеке состоялась презентация долгожданного продолжения популярной серии книг «Лица улиц».

На мероприятии присутствовали представители учреждений района, директор Надеждинского металлургического завода Виталий Муравьев, жители Кайеркана и люди, которые внесли вклад в издание книги своими воспоминаниями и фотографиями.

- Идея витала в воздухе давно и пришлась очень кстати к юбилею Кайеркана. Поздравляю всех нас с тем, что эта книга родилась. Очень важно, что её будут читать те, кому дальше жить в Норильске и Кайеркане. Каким был Кайеркан вчера – это очень ценно и интересно. Весь творческий потенциал, который вложен в это издание, дорогого стоит. Это кладезь знаний о том, как развивался район. Очень интересный формат и подход к подаче информации. И ещё хочу отметить уникальность этой книги, - поделилась своими впечатлениями от новинки начальник Кайерканского территориального управления Елена Недбайло.

Авторы книги Светлана Гунина и Александр Харитонов в свою очередь поблагодарили администрацию района за то, что там пошли им навстречу и помогли книге увидеть свет - Кайерканское территориальное управление выступило заказчиком этого уникального издания.

- Серия книг «Лица улиц» рассказывает о городе, о том, как он строился. «Лица улиц - Кайеркан» - её логическое продолжение. Хотя район маленький, у него нашлось много секретов, тайн, которые с интересом узнают даже сами жители. Книга писалась очень сложно, сложнее, чем про Норильск и Оганер. Потому что эта история имеет наслоения на маленьком кусочке территории с 1940-х годов. И хотя Кайеркан был в сфере моих интересов как журналиста-краеведа, этого оказалось недостаточно - узнавать его пришлось практически с нуля, что было очень интересно. Помогали и жители, нашлись люди, которые давно там живут, - рассказала о своей увлекательной работе Светлана Гунина.

Первую партию книг распределили в первую очередь между школами и детскими садами Кайеркана. Также передали экземпляры для норильской библиотечной системы, в музей Надеждинского металлургического завода и подарили всем, кто так или иначе причастен к изданию. Для широкого круга читателей книга поступит в продажу к новому году. Приобрести её можно будет через сайт издателя https://norilskbook.ru , в социальных сетях или в самом издательстве «Кактус» по адресу: ул. Б. Хмельницкого, 1, офис 5. Телефоны: 8(3919)46-91-14, 8-903-989-89-10.