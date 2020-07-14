К 90-летию Таймыра снимают документальный фильм о молодёжи

Таймырский молодёжный центр приступил к созданию документального фильма о молодёжи полуострова. Он будет приурочен к 90-летию Таймыра. Основная идея фильма – изменения в ценностях, увлечениях и интересах молодёжи сквозь десятилетия.

Картина будет состоять из трёх блоков. Один из них планируется посвятить демонстрации архивных видеосюжетов и передач с участием творческой и активной молодежи 1980-х, 1990-х годов, другой – 2000-х и 2010-х. Ещё одну часть фильма посвятят современной молодёжи. Парни и девушки расскажут о своих интересах, жизненных ценностях и предпочтениях, сообщается на сайте администрации Таймыра.

«Говоря о молодёжи района, важно отметить особую уникальность, несколько отличающую её от молодежи других регионов страны. Таймырская молодёжь нацелена не только на самореализацию, но и на сохранение особенностей территории: традиционного уклада северян, сохранение и поддержку этнических особенностей, сохранение уникальной природы», – отметила куратор проекта, специалист Таймырского молодёжного центра Татьяна Кривошеенко.

90-летие Таймыра отмечают 10 декабря. В этот день в 1930 году в местах расселения малочисленных народов Севера были образованы национальные округа. Первоначально округ назывался Таймырским национальным и входил в состав Восточно-Сибирского края с центром в Иркутске. С 1934 года с образованием Красноярского края был включён в его состав.