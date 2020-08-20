К Большой норильской экспедиции присоединился новый отряд

Участники экспедиции двигаются дальше. На днях были взяты пробы воды, почвы и донных осадков в районе впадения реки Амбарной в озеро Пясино. Образцы брали из семи разных точек для нескольких научных институтов, где их исследуют по разным методикам, чтобы получить объективную картину экосистемы.

Благодаря стараниям спасателей, которые ликвидируют последствия после ЧС, установленные боновые заграждения помогли замедлить загрязнение и значительно снизить экологический ущерб.

"Но здесь есть места, где у реки много протоков, и поставить боны везде было очень сложно. Неслучайно, что именно здесь идут основные работы по очистке и рекультивации. А дальше к озеру Пясино - там визуально не видно очевидных зон загрязнения", - подчеркнул Игорь Махатков, старший научный сотрудник НИИЦ Крайнего Севера.

На Амбарной побывали и зоологи. За время пребывания им удалось изучить три биотопа, где на каждом они установили по 50 ловушек для мелких млекопитающих. В ловушки попали пять полевых мышей, которые питаются травой. Из-за природных условий и территорий у них низкая численность. Из-за ЧС кормовая база у них снизилась, но не значительно, отметили учёные, так же, как и у птиц.

На данном этапе к экспедиции присоединился отряд геохронологии. Для геохимического анализа ими были взяты пробы почв. Также они провели колонковое бурение в двух точках. Для изучения почвенных слоев.

"Мы сможем посмотреть, было ли загрязнение. И если было, то как и когда оно накапливалось. Причём попробуем детально восстановить всю хронологию", - отметил научный сотрудник ИГМ СО РАН.

У отряда в планах отбурить порядка 30 колонок и взять 100 проб для элементного анализа грунта. В результате исследования учёные составят геохимическую карту почвы НПР и оценят её текущее состояние.