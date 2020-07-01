К Дню семьи, любви и верности «Юбилейный» организует марафон «История любви»

Приглашаются пары, которые готовы рассказать свою историю, поделиться секретами семейного блогополучия.

Присылайте совместное фото и свою историю на адрес kdc_ubileyniy@mail.ru или WhatsApp 89059982942.

Участников марафона ждут памятные призы.

А 8 июля, в День семьи, любви и верности, фотографии и рассказы будут опубликованы на страницах соцсетей культурно-досугового центра.