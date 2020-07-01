МАУ ИЦ «Норильские новости»

К Дню семьи, любви и верности «Юбилейный» организует марафон «История любви»

К Дню семьи, любви и верности «Юбилейный» организует марафон «История любви»

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К Дню семьи, любви и верности «Юбилейный» организует марафон «История любви»

К Дню семьи, любви и верности «Юбилейный» организует марафон «История любви»

Приглашаются пары, которые готовы рассказать свою историю, поделиться секретами семейного блогополучия.

Присылайте совместное фото и свою историю на адрес kdc_ubileyniy@mail.ru или WhatsApp 89059982942.

Участников марафона ждут памятные призы.

А 8 июля, в День семьи, любви и верности, фотографии и рассказы будут опубликованы на страницах соцсетей культурно-досугового центра.

1 июля в 17:44 550
8 июля – день семьилюбви и верности
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