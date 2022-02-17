К концу 2023 года выбросы диоксида серы от предприятий «Норникеля» должны снизиться на 40% от нынешних показателей

Воздух

Диоксид серы сегодня остаётся основным загрязняющим воздух веществом в НПР, бороться с проблемой призван проект российского масштаба – «Серный проект».

- В среднем за год в Норильске выбрасывается 1,8 млн. тонн диоксида серы. По данным на конец 2021 года мы сократили выбросы на 13,7%: за счёт снижения производственных планов в связи с подтоплением рудников, а также организационных мероприятий по нормализации режимов работы заводов и оборудования, - привёл данные Селезнёв.

В абсолютных цифрах если в 2020 году совокупный объём выбросов предприятий Норильского дивизиона составлял 1,8 млн. тонн, то к концу 2021-го – 1,58 млн. тонн. Снижение составило 252 000 тонн. По его словам, это хороший результат, но «весьма промежуточный»: Серная программа подразумевает гораздо больший эффект.

На Кольской ГМК цифры снижения более впечатляющие: 73 000 тонн выбросов в 2020-м против 15 700 тонн в конце 2021-го. Снижение – на 58 000 тонн (78,5%).

- Мы провели большую работу на КГМК. Так, в течение 2020 года были закрыты грязные и морально, а также технически устаревшие предприятия: цех брикетирования концентрата на площадке Заполярного; плавильный цех в Никеле, металлургический - на основной площадке в Мончегорске. В этом году мы не планируем серьёзных мероприятий по снижению выбросов диоксида серы в этом регионе, наша задача - удержать полученные результаты, - пояснил собеседник.

Он уточнил, что основное внимание планируется сосредоточить на серном проекте НМЗ Норильска, где должны завершить все строительные и пусконаладочные работы. Серьёзный эффект от старта проекта ожидается увидеть в 2023 году. Цель – снижение к концу 2023 года выбросов на 40%. На следующем этапе, в 2025 году, после реализации аналогичного проекта на МЗ, объём выбросов уменьшится более чем на 90%. В течение же нынешнего года на Медном заводе планируются продолжение разработки необходимой документации и проведение требуемых экспертиз, а также выбор подрядных организаций и выполнение подготовительных работ на строительных площадках. Станислав Селезнёв отметил, что всё это позволит Норильску выйти из 20-ки самых грязных городов страны.

Есть у компании и планы по альтернативному использованию конечного материала Серного проекта – гипса.

- Мы бы не хотели его просто складировать, хотя и вещество это нейтральное, не представляющее опасности. Самый простой вариант использования – применение гипса как закладочного материала в шахты, но есть и шесть-семь отрабатываемых сегодня направлений более сложного его применения, - пояснил он.

Контролировать результаты снижения выбросов призван проект по организации онлайн-мониторинга чистоты воздуха в Норильске. По словам Станислава Селезнёва, проект сейчас на стадии опытно-промышленной эксплуатации, которая продлится ориентировочно до 1 июня. То есть система мониторинга воздуха уже сейчас работает в тестовом режиме.

- Мы оценим, насколько корректно работает система, и в начале лета планируем сделать её общедоступной. Она будет выведена на городской портал, и любой житель сможет оценить качество воздуха. Также будет доступна мобильная версия, - пояснил топ-менеждер Компании.

Кроме того, в октябре прошлого года «Норникель» подписал соглашение о сотрудничестве с Российским экологическим оператором (ППК РЭО), в рамках которого планирует до конца 2022-го оснастить семь источников выбросов загрязняющих веществ системой автоматического контроля на Надеждинском металлургическом заводе, а всего планируется оснастить 17 источников.

- На Кольском ГМК мы провели интересный эксперимент. Установили оборудование, которое моделирует шлейф выбросов из труб предприятия Компании. В режиме онлайн мы видим, в какую сторону он движется, с какой скоростью, какую форму имеет. Это позволяет нам прогнозировать влияние на Мончегорск. Полагаю, эту систему мы внедрим и в Норильске, - рассказал вице-президент «Норникеля» по экологии и промышленной политике.

Земля

Большое внимание Компания продолжает уделять рекультивации земель и устранению последствий разлива нефтепродуктов-2020. Станислав Селезнёв напомнил, что были определены загрязнённые земли, а также участки почвенного покрова, чья целостность которых была нарушена техникой в процессе уборки нефтепродуктов (23,9 и 51 га соответственно).

- Суммарно это почти 75 га. Мы сделали проект рекультивации и наняли компанию, которая её проводила. В 2021 году восстановлено 17,5 га загрязнённых земель и 30 га нарушенных. В первую очередь это береговая линия. Работы уже приняты администрацией Норильска. В этом году запланировано окончание восстановления 6,5 га загрязнённых и 21 га нарушенных земель. Рекультивацию завершим в течение года, - пояснил он.

По информации компании, в целях утилизации загрязненного грунта оборудована специальная площадка, где будет проводиться обезвреживание и утилизация нефтесодержащих отходов с получением технического грунта, который будет использоваться для отсыпки дорог и дамб.

В прошлом году стартовал и большой десятилетний проект «Чистый Норильск» по очистке территории от неиспользуемых сооружений, металлолома и мусора. Он вошёл в общероссийский проект «Чистая Арктика». Бюджет локальной программы составил порядка 40 млрд. рублей. Создано профильное подразделение, численность которого сегодня свыше 700 человек. С момента старта проекта в городе расчистили промышленную территорию, равную по площади 140 футбольным полям. За 2021 год демонтировали 108 неэксплуатируемых зданий и сооружений, вывезли 39 000 тонн металлолома и 247 000 тонн мусора. В планах — демонтировать около 500 неиспользуемых или вышедших из строя домов и сооружений, очистить более 2 млн. м2 территории, вывезти более 2 млн. тонн мусора и 600 000 тонн металлолома. Для этого компания закупила 121 единиц техники, из которой 110 уже поступили в Норильск. Объём инвестиций в приобретение спецоборудования - более 3,4 млрд. рублей.

- Мы планируем в дальнейшем монтировать на территории установки, которые будут дробить разбираемые ж/б плиты и кирпич на гравий для посыпки технологических дорог. В целом могу сказать, что у Компании большие экологические планы – затраты на мероприятия экостратегии по различным направлениям, а их более сотни, составляет на 2022 год порядка 50 млрд. рублей. В том числе мы заняты и будущими проектами: например, помогаем городу в создании большого экопарка по комплексной переработке мусора, решение о его строительстве уже принято. В 2024 году в Норильске планируется запуск большого мусоросортировочного завода. Всё это в конечном итоге положительно скажется на уровне жизни в городе, - заключил он.