К концу года станут известны первые результаты Большой Норильской экспедиции -2021

«Результаты появятся к концу года. Исследования немного растянуты по времени, объём работ достаточно большой - добавилась ихтиология, появились другие задачи, поэтому даже при наилучшем сценарии несколько месяцев уйдёт на получение материалов, аналитику, обработку и сведение данных. Поэтому декабрь - это самый ранний срок, когда мы можем ожидать какого-то отчёта», - заявил руководитель полевых работ экспедиции, директор научно-исследовательского центра «Экология» СО РАН Николай Юркевич.

Большая Норильская экспедиция стартовала в мае. Тогда на Таймыр прилетели 34 учёных из 12 институтов. На третьем этапе упор был сделан на работах по гидрохимии и гидрологии - в них участвовали 12 человек из четырёх научных институтов.

На протяжении всей экспедиции учёные исследовали поверхностные воды, почвы и донные отложения, растительность и животных, многолетнемёрзлые грунты. Работы будут продолжаться до ноября-декабря. До этого планируется маршрутное продвижение по рекам Далдыкан, Амбарная, Пясина, озеру Пясино, а затем работа в лабораториях.