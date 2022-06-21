К концу года завершится реконструкция моста по ул. Дудинской в Талнахе

Мост был построен в 1985-м. В 2020 году по результатам обследования специализированной организацией «ПроектГрупп» его техническое состояние было признано неудовлетворительным.

По заказу «Норильскавтодора» была разработана проектная документация на реконструкцию моста, которая прошла государственную экспертизу. В декабре прошлого года с «ССК «СИБМОСТРЕМОНТ» был заключён муниципальный контракт на выполнение комплекса работ по реконструкции сооружения. На сегодняшний день выполнено 40% от общего объёма работ. По контракту окончание реконструкции моста назначено на декабрь текущего года.

«Уже выполнены следующие виды работ: устроены свайные фундаменты на обеих опорах, на одной из опор устроен ригель и шкафная стенка. Реконструкция идёт в плановом режиме, никаких предпосылок к срыву сроков нет. Все логистические нюансы и схемы отрабатывались ещё зимой, потому проблем с доставкой пролётного строения быть не должно. Сейчас организовывается его доставка на объект», - сообщила Зоя Виноградова, начальник технического отдела управления «Норильскавтодор».