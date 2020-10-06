К ноябрю меры будут приняты

Это один из обсуждаемых вариантов устройства территории, возникший после того, как жители окрестных домов пожаловались на действия предпринимателя-владельца магазина, который убрал часть тротуара, примыкавшего к магазину.

Как рассказала Алла Глушкова, жительница Талнахской, 6, эта ситуация вызвала недовольство многих жителей близлежащих домов, ведь теперь детям труднее пройти к расположенной в соседнем дворе гимназии №5. Не помогает и новый уложенный тротуар через дорогу от магазина, считает она, поскольку при ветре и наледи проезжую часть трудно перейти, причём не только ребёнку, но и взрослому:

- Местные жители знают, что в ветер перейти скользкую дорогу очень сложно. И если раньше дети из шестого дома просто спускались по тротуару до десятого дома и дальше до школы, то теперь им нужно сразу перейти дорогу, потом – по окончании тротуара – ещё одну. Конечно, это риск, тем более если вблизи дома и магазина место займёт парковка. А когда магазин откроется, будет подъезжать много машин, что тоже потенциально опасно, - считает она. – Есть проблема и с самими работами на фасаде магазина – рабочие не установили забор, не было паспорта объекта, объясняющего, кто и что тут делает. А всё это – угроза безопасности граждан.

Алла обратилась в УГХ администрации города, а после – написала на официальный сайт Норильска. На выездном совещании, которое позволило обсудить возможные решения проблемы на месте, с обеспокоенными жильцами встретились представители администрации города, исполняющий полномочия главы Норильска Николай Тимофеев и представитель строящегося магазина.

Евгений Войник, исполняющий обязанности заместителя главы города Норильска по собственности и развитию предпринимательства, рассказал, что предприниматель имеет разрешение на реконструкцию магазина, а также на демонтаж прежнего бордюра для организации удобного проезда: «По проекту предусмотрена организация парковочных мест, и предприниматель перенёс тротуар на другую сторону», - отметил он.

По мнению Николая Тимофеева, проблема с удобством перемещения жителей действительно есть, а раз так, её нужно решить, причём в короткие сроки:

- Выпал снег, дорога обледенела, проходить по ней труднее. Дальше будет ухудшаться видимость из-за погоды и с наступлением полярной ночи, а дети между тем уже посещают школу, так что решить вопрос надо быстро, - пояснил он.

В свою очередь Элтай Джавадов, представитель магазина «Океан», пояснил, что ограждение для обеспечения безопасности ремонта сделают уже сегодня, также предприниматель установит за свой счёт ограждение вдоль тротуара через дорогу от магазина.

- Что касается тротуарной линии вдоль магазина - рассмотрим техническое решение, и к ноябрю, когда будет готова входная группа магазина, меры будут приняты, - уверил он.

Николай Тимофеев поблагодарил жильцов за активность, и пообещал, что в ближайшее время специалисты отработают варианты для безопасности передвижения по улице: один из них – вернуть пешеходную зону к магазину, а парковка расположится сразу за ним, вплотную к дороге.

- А пока дирекция школы проконтролирует, чтобы у каждого ребёнка были светоотражающие нашивки, брелоки и продолжит проводить уроки безопасности по ПДД, - заключил он.