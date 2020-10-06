К ноябрю меры будут приняты
К ноябрю меры будут приняты
Владелец ремонтируемого магазина на Талнахской, 8а, планирует вновь обустроить пешеходную зону.
Это один из обсуждаемых вариантов устройства территории, возникший после того, как жители окрестных домов пожаловались на действия предпринимателя-владельца магазина, который убрал часть тротуара, примыкавшего к магазину.
Как рассказала Алла Глушкова, жительница Талнахской, 6, эта ситуация вызвала недовольство многих жителей близлежащих домов, ведь теперь детям труднее пройти к расположенной в соседнем дворе гимназии №5. Не помогает и новый уложенный тротуар через дорогу от магазина, считает она, поскольку при ветре и наледи проезжую часть трудно перейти, причём не только ребёнку, но и взрослому:
- Местные жители знают, что в ветер перейти скользкую дорогу очень сложно. И если раньше дети из шестого дома просто спускались по тротуару до десятого дома и дальше до школы, то теперь им нужно сразу перейти дорогу, потом – по окончании тротуара – ещё одну. Конечно, это риск, тем более если вблизи дома и магазина место займёт парковка. А когда магазин откроется, будет подъезжать много машин, что тоже потенциально опасно, - считает она. – Есть проблема и с самими работами на фасаде магазина – рабочие не установили забор, не было паспорта объекта, объясняющего, кто и что тут делает. А всё это – угроза безопасности граждан.
Алла обратилась в УГХ администрации города, а после – написала на официальный сайт Норильска. На выездном совещании, которое позволило обсудить возможные решения проблемы на месте, с обеспокоенными жильцами встретились представители администрации города, исполняющий полномочия главы Норильска Николай Тимофеев и представитель строящегося магазина.
Евгений Войник, исполняющий обязанности заместителя главы города Норильска по собственности и развитию предпринимательства, рассказал, что предприниматель имеет разрешение на реконструкцию магазина, а также на демонтаж прежнего бордюра для организации удобного проезда: «По проекту предусмотрена организация парковочных мест, и предприниматель перенёс тротуар на другую сторону», - отметил он.
По мнению Николая Тимофеева, проблема с удобством перемещения жителей действительно есть, а раз так, её нужно решить, причём в короткие сроки:
- Выпал снег, дорога обледенела, проходить по ней труднее. Дальше будет ухудшаться видимость из-за погоды и с наступлением полярной ночи, а дети между тем уже посещают школу, так что решить вопрос надо быстро, - пояснил он.
В свою очередь Элтай Джавадов, представитель магазина «Океан», пояснил, что ограждение для обеспечения безопасности ремонта сделают уже сегодня, также предприниматель установит за свой счёт ограждение вдоль тротуара через дорогу от магазина.
- Что касается тротуарной линии вдоль магазина - рассмотрим техническое решение, и к ноябрю, когда будет готова входная группа магазина, меры будут приняты, - уверил он.
Николай Тимофеев поблагодарил жильцов за активность, и пообещал, что в ближайшее время специалисты отработают варианты для безопасности передвижения по улице: один из них – вернуть пешеходную зону к магазину, а парковка расположится сразу за ним, вплотную к дороге.
- А пока дирекция школы проконтролирует, чтобы у каждого ребёнка были светоотражающие нашивки, брелоки и продолжит проводить уроки безопасности по ПДД, - заключил он.