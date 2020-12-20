К Новому году обновится часть фасадов Надеждинского металлургического завода

Подрядчики из Красноярска облицовывают здания утеплёнными огнестойкими фиброцементными плитами «Краспан». Работы финансируются из фонда улучшения условий труда.

В конце прошлого года центр диагностики Заполярного филиала выдал заводу предписание, что фасад НМЗ находится в неудовлетворительном состоянии и требует замены. На эти цели компания выделила 60 млн рублей. В сумму включены расходы и на закуп материалов, и на выполнение работ. Правда, возникли сложности с поиском подрядчиков. В условиях пандемии сделать это непросто. Но управление главного механика совместно с «Норильскникельремонтом» с задачей справились. Сделать работу взялась фирма ООО «Руфас» из Красноярска, ранее неизвестная в Норильске.

Организация специализируется на монтаже навесных фасадных систем, а выпускающий их красноярский завод имеет 12–летнюю положительную репутацию. География его продукции включает более 200 городов России, Белоруссии, Украины, Казахстана, Латвии, Норвегии. А «Руфас» производил монтаж навесных фасадных систем даже на Шпицбергене.

Замена фасадов на НМЗ началась в октябре. Новые фасадные конструкции, которые больше старых, идут с утеплителем толщиной 100 миллиметров и противопожарной мембраной. Ремонтируются фасады южного бытового комплекса (2261 кв. м), столовой (812,3 кв. м) и часть фасада центрального бытового комплекса (1960 кв. м). Оставшиеся площади заводоуправления — 4109,97 кв. м — планируется привести в достойный вид в 2021 году. Сейчас решается вопрос с финансированием этих работ.