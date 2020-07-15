К осени в России могут закрыть четверть торговых центров

Четверть российских торговых центров может закрыться к осени, предупредили в Российском совете торговых центров, сообщает РИА «Новости».

Организация обратилась к правительству страны с просьбой перенести сроки уплаты налогов за 2020 год. Согласно их данным, без отсрочки общий налог российских торговых центров на добавленную стоимость составит 52 млрд рублей.

Как напомнили в РСТЦ, 1 июля закончился срок моратория на взыскание задолженностей, и к концу месяца собственники обязаны всё погасить.

«Отрасль в целом не имеет этих денег, и счета торговых центров могут быть заблокированы. Подобная ситуация приведёт к тому, что примерно четверть всех ТЦ закроется», — говорится в сообщении.

В совете призвали принять оперативные меры по поддержке индустрии, указав на то, что она обеспечивает более 25% оборота розничной торговли страны.