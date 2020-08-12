К середине сентября строители обещают полностью разобрать дом на ул. Комсомольской, 20

Работа началась 22 июля, в настоящий момент демонтировано 60-65% здания, параллельно вывозится строительный мусор на промотвал. Как рассказал Николай Жигулин, заместитель главы Норильска по городскому хозяйству, поскольку была угроза единовременного обрушения дома, потребовалось ввести режим локального ЧС. Снимут его после полного демонтажа оставшейся конструкции.

- Работы ведутся за счёт четырёхстороннего соглашения, их стоимость 20 миллионов рублей. Подрядчик приступил к разбору вовремя, проблем по сносу не видим. Срок окончания контракта - 31 октября, но подрядчик готов выполнить его раньше, ставим цель на середину сентября. После демонтажа на освободившейся площадке наведём порядок, пусть грунт будет открыт и промораживается, - пояснил он.

Работа ведётся путём обрушения дома экскаватором, как и было заявлено в контракте, подписанном подрядчиком ИП Налерыж.

- Победитель первого конкурса материковский подрядчик прибыл в город, осмотрел дом и отказался за предложенную сумму выполнить проект. Тогда мы заключили контракт с другим подрядчиком, он местный, у него есть опыт по сносу зданий на территории, есть люди и техника, - отметил в свою очередь Андрей Беспалов, директор управления жилищно-коммунального хозяйства Норильска. – Работа идёт по плану, самая сложная часть – угол здания, который представлял опасность, уже пройдена.

Ход работ оценил Николай Тимофеев, исполняющий полномочия главы Норильска. Он отметил, что сегодня в администрацию города поступает много сообщений от жителей окружающих домов на большое количество пыли от производимых работ.

- На площадке всегда есть поливалка для орошения мусора, но её очевидно недостаточно. Я дал поручение подрядчику больше внимания уделять поливу, - рассказал градоначальник. Он также пояснил, что планов на будущее обустройство этого места пока нет. Сначала своё мнение выскажут горожане, скорее всего, путём опроса.

А в ночь с пятницы на субботу планируется открыть проезжую часть по нечётной стороне ул. Комсомольской. Подрядчик освободит территорию уже в четверг, потребуется ещё время, чтобы привести всё в порядок и подготовить дорожное полотно. Чётная сторона улицы будет закрыта до полного сноса дома и вывоза строительного мусора.