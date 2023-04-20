К своему юбилею авиакомпания NordStar обновила ливрею самолётов

На фюзеляже самолётов появится обновлённый праздничный логотип. Первым с цифрой 15 стал самолёт под регистрационным номером RA-73251. Работы по обновлению ливреи на других воздушных суднах авиапарка будут проведены к маю. Нанесение юбилейной символики проводится на базе собственных линейно-технических станций обслуживания в Красноярске и Москве. Увидеть самолёты с обновлённым логотипом можно будет во всех аэропортах географии полётов авиакомпании NordStar.

Напомним, с 2021 года авиакомпания является базовым перевозчиком аэропорта Норильск. NordStar имеет самую широкую сеть маршрутов из Норильска, предлагая пассажирам более 20 круглогодичных направлений полётов.