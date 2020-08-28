МАУ ИЦ «Норильские новости»

Баимский ГОК на Чукотке

Баимский ГОК на Чукотке

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Баимский ГОК на Чукотке

Кабмин одобрил проект СПГ–электростанции «Новатэка» для Баимского ГОКа на Чукотке.

Баимский ГОК на Чукотке

Она необходима для энергоснабжения одного из самых крупных медно–золотых месторождений — Баимского горно–обогатительного комбината.

Освоение месторождений Баимской рудной зоны предполагает строительство ГОКа и всей необходимой инфраструктуры. Начало работы комбината намечено на 2022 год. Запуск проекта на полную мощность позволит увеличить добычу меди в РФ на 15–20%, валовый региональный продукт Чукотки вырастет в два с половиной раза, будет создано почти пяти тысяч новых рабочих мест.

28 августа в 15:49 190
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