Кадровый полигон

Уважаемые коллеги!

2020–й год — юбилейный для компании – ей исполнилось 85 лет. За многолетнюю историю «Норникель» укрепил свои лидирующие позиции в отечественной и мировой металлургии, успешно модернизирует производство, реализует уникальные социальные программы. В этом немалая заслуга работников, которые знают настоящую цену трудовых побед, и с достоинством и самоотверженностью достигают производственных целей, создавая тем самым свое будущее, будущее компании и всей страны.

Мы с вами помним, в каких невероятно сложных условиях развивалось производство в начале своего пути. C чувством глубокой признательности и благодарности отдаём дань уважения первопроходцам, ветеранам компании, стоявшим у истоков металлургии, чей самоотверженный труд в сложных условиях Севера стал основой современных достижений. Искренне верю, что современная молодежь продолжит традиции старших поколений и приумножит их.

Поздравляю вас с юбилеем и искренне желаю оставаться командой высококлассных профессионалов, сплоченных ценностями нашей компании. Успехов в достижении новых горизонтов, благополучия, доброго здоровья и личного счастья!

Елена Ружицкая,

ректор ЧОУ ДПО «Корпоративный университет

«Норильский никель»

СЕГОДНЯ

Учебная база

Университет «Норникеля» — это в первую очередь переподготовка, повышение квалификации руководителей и специалистов по различным направлениям. В последние годы Компания уделяет большое внимание развитию кадрового резерва руководителей различного уровня управления. Для решения поставленной задачи Университетом разработаны программы, ориентированные на достижение указанных целей: организованы более 60 курсов дистанционного обучения, проводятся различные тренинги, семинары в различных форматах.

Разработка и внедрение образовательных программ осуществляются на основании потребности заказчика на обучение. По итогам 2019 года обучение прошли порядка 56 тысяч человек, что на 3% больше объёма образовательных услуг в 2018 году. Основными заказчиками являются производственные подразделения и предприятия группы «Норникель». Значительная доля обучающихся — это персонал минерально–сырьевого комплекса. Так, за прошедший год в горнорудной области прошли переподготовку и повысили квалификацию свыше 6000 человек, из них 66% составляют рабочие и 34% — руководители и специалисты.

Для подготовки горняков в университете созданы все необходимые условия: есть специально оборудованные аудитории, лаборатории, учебно–методические и наглядные пособия, презентации, видеофильмы. Специалисты университета и привлекаемые к учебному процессу высококвалифицированные специалисты — эксперты предприятий и организаций, контрольных и надзорных органов, владеют не только теоретическими знаниями, но также имеют богатый производственный опыт.

Помимо традиционных лекций и практических занятий применяются самые передовые технологии обучения. Например, машинисты погрузочно–доставочных машин и бурильщики шпуров основные приёмы управления техникой осваивают на специальных тренажёрных комплексах, в которых используются виртуальные технологии «погружения». Современные симуляторы позволяют имитировать работу подземных машин, отрабатывать порядок действий в аварийных ситуациях. В настоящее время на учебно–производственном участке установлены четыре таких тренажёра, в планах — дальнейшее расширение тренажёрного парка.

Гордостью университета является учебный подземный полигон — современная тренировочная площадка, которая позволяет готовить машинистов самоходного дизельного оборудования и буровых установок в условиях, максимально приближённых к реальному производству. Для этого на базе действующей шахты «Ангидрит» специально оборудованы подземные выработки и слесарная мастерская, применяются машины, которые используются на горных предприятиях. Развитие подземного полигона продолжается — в 2018 году была проведена модернизация существующих учебных выработок. Здесь построены рудоспуск, новые вентиляционные перемычки, установлены светофоры на заездах между камерами и проведены работы, которые позволят повысить качество подготовки персонала за счёт расширения спектра практических навыков, формируемых у обучающихся.

Разнообразие направлений и форм обучения, внедрение передовых образовательных технологий и активное взаимодействие с другими учреждениями позволяют университету обеспечивать потребность в квалифицированном персонале не только горно–металлургических предприятий группы «Норникель», но и его обеспечивающих производств, подрядных организаций и частных лиц.

ИСТОРИЯ В ДЕТАЛЯХ

1938 год — приказом начальника Норильского комбината А. П. Завенягина организовано отделение подготовки кадров.

1939 год – организованы первые курсы обучения рабочих для обслуживания паровых котлов, для работы в угольных и рудных штольнях и в строительных организациях.

1940 год — организован методсовет для руководства вопросами подготовки кадров и введена должность зав. учебной частью.

1975 год — введено в эксплуатацию здание УКК на ул. Талнахской, 31.

1985 год — построено здание УКК в Дудинке.

2003 год — Учебно–курсовой комбинат переименован в центр подготовки персонала.

2006 год — создано негосударственное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Корпоративный университет «Норильский никель».

2012 год — открыт учебный подземный полигон на базе технологических выработок шахты «Ангидрит» рудника «Кайерканский».

2013 год — в корпусе производственного обучения корпоративного университета состоялся запуск в эксплуатацию тренажёрного комплекса ST–14 производства компании «Атлас Копко» для обучения машинистов ПДМ.

2014 год — запущен в работу тренажёрный комплекс UG–360 для обучения машинистов ПДМ, позволяющий имитировать управление подземными погрузочно–доставочными машинами Caterpillar R1700G и R2900G.

2015 год — корпоративный университет преобразован в частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Корпоративный университет «Норильский никель».

2016 год - разработано специальное мобильное приложение для подготовки к прохождению тестирования по различным направлениям подготовки.

2017 год - Университет стал призером IV Всероссийского конкурса лучших практик работодателей по развитию человеческого капитала «Создавая будущее».

2018 год - завершена реконструкция Учебного подземного полигона.

2019 год - запущен в работу тренажерный комплекс IM 360, проведен Конкурс профессионального мастерства «Лучший преподаватель года».