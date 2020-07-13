Кадры для Арктики: работодателей севера страны приглашают принять участие в опросе

Опрос проводится Минвостокразвития России совместно с Агентством по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и в Арктике для формирования показателей дополнительной кадровой потребности экономики и социальной сферы.

Для участия необходимо до 15 июля пройти регистрацию и заполнить анкету на интернет-портале «Кадры для Арктики» по ссылке: http://www.azrf.labourmarket.ru/.

Анкета предназначена для заполнения руководителем организации или сотрудником кадровой службы.

Все сведения, вносимые в анкету, конфиденциальны. Полученная информация будет использована в обобщенном виде, исключительно в целях формирования прогноза дополнительной потребности в трудовых ресурсах субъектов Арктической зоны Российской Федерации.