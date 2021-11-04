Кайеркан отметил 65–летие

Почётными грамотами Законодательного cобрания Красноярского края были награждены трудовые коллективы КДЦ «Юбилейный», школы № 45. Благодарственными письмами от Закcобрания были отмечены коллективы детсадов № 98 «Загадка», № 84 «Голубок», школы № 40, пожарно-спасательной части № 41, а также Норильской городской поликлиники № 3. Помимо этого благодарственным письмом Норильского городского Совета депутатов отмечен коллектив управляющей компании «Город».

В этот вечер со сцены звучали слова благодарности, адресованные почётным жителям Кайеркана. Многие были награждены грамотами и благодарственными письмами Заксобрания края и Норильского городского Совета депутатов. Награды вручал председатель постоянной комиссии горсовета по городскому хозяйству Роман Сербин.

Также в этот день были награждены юные таланты Кайеркана, ставшие победителями конкурса сочинений и тематического рисунка, который проводился в рамках празднования 65–летнего юбилея Кайеркана. Рисунки многих стали украшением района и теперь размещены на учреждениях в виде баннеров, а также на автобусе, который следует по маршруту Кайеркан — Норильск. А все участники конкурса были отмечены памятными подарками, которые вручила начальник кайерканского территориального управления администрации Норильска Елена Недбайло.

Украшением церемонии награждения стало выступление группы BrassBanda, а также творческих коллективов Кайерканской детской школы искусств и КДЦ «Юбилейный».