Как 40 литров превратились в тонну

Информация, которой сейчас пестрят все информационные ленты, всего лишь раздутый до немыслимых масштабов мыльный пузырь. Впрочем, в её основе лежит реальный факт - вчера на месте сбора разлитого 29 мая 2020 года дизельного топлива во время перекачки топливно-водяной смеси в резервуары для хранения произошел обрыв гибкого трубопровода. В результате около 40 литров уже собранной топливно-водяной смеси пролилось на землю.

Причины появления фейковых новостей кроются, в том числе, в отсутствии алгоритма оповещения и регламента проверки достаточности информации. Так, когда о технической проблеме с места происшествия сообщили в ЕДДС, литры превратились в тонну, а технологический сбой стал выглядеть как техногенная катастрофа. Диспетчер, не перепроверив информацию, передал её в край. А вот Норильск снова гремит по всей стране имиджевым негативом.

Исполняющий полномочия главы города Николай Тимофеев вчера, после получения информации о произошедшем, собрал экстренное совещание по этому вопросу, после которого на место происшествия отправилась комиссия с участием прокурора города и сотрудников ГО и ЧС. Был приглашен и представитель Росприроднадзора, который не полетел на место аварии, объяснив своё отсутствие занятостью в плановых мероприятиях ведомства. Но в СМИ кроме разлива топлива поторопились отметить и тот факт, что на место технического сбоя не допускают специалистов Росприроднадзора. Чтобы пресечь эти слухи, для инспекции уже сегодня выделили отдельный борт, и они смогут лично оценить незначительность происшествия в рамках уже своих ведомственных регламентов.

- Вчера мы вылетели на вертолёте. Все службы были на месте: следственный комитет, МВД, ФСБ и два эколога. Мы прилетели, а там лежит два мешка грунта. Разлив оказался всего 40 литров. Это была техническая неисправность. Информацию оперативный дежурный не перепроверил. Донесение установленным порядком в край не оформил, и непроверенная, фактически недостоверная информация ушла на всю страну. Юристы подтвердили, что действия специалистов ЕДДС не соответствуют требованиям действующего законодательства. По сути вы дезинформировали всю страну, – обратился Николай Тимофеев к представителям службы, которая призвана обеспечивать безопасность в городе.

По итогам совещания градоначальник дал присутствующим исчерпывающие поручения с очень коротким сроком исполнения о разработке регламента оповещения как для текущей ежедневной работы, так и для экстренных случаев по всем службам города, а также наладить получение регулярной оперативной информации с места проведения работ по ликвидации ЧС.

Ещё одним поручением стало проведение внутренней служебной проверки по факту дезинформации населения города с последующим наказанием виновных должностных лиц.

- Взаимодействие открытое и недопонимания быть не должно, как и нет цели скрывать факты. Это наша земля, и мы за неё отвечаем, – завершил совещание Николай Тимофеев.