Как 40 литров превратились в тонну. Итоги

Помните, в начале августа на месте сбора, разлитого 29 мая дизельного топлива во время перекачки топливно-водяной смеси в резервуары для хранения произошёл обрыв гибкого трубопровода, и около 40 литров уже собранной топливно-водяной смеси пролилось на землю? Проблема была в том, что когда о технической проблеме с места происшествия сообщили в единую дежурно-диспетчерскую службу Норильска, литры превратились в тонну, а технологический сбой стал выглядеть как техногенная катастрофа. Диспетчер, не перепроверив информацию, передал её в край.

Исполняющий полномочия главы города Николай Тимофеев сразу же собрал экстренное совещание.

- Все службы - следственный комитет, МВД, ФСБ и два эколога – тут же были на месте. Мы прилетели, а разлив оказался всего 40 литров. Это была техническая неисправность. Информацию оперативный дежурный не перепроверил. Донесение установленным порядком в край не оформил, и непроверенная, фактически недостоверная информация разошлась по всей стране. Юристы подтвердили, что действия специалистов ЕДДС не соответствуют требованиям действующего законодательства. По сути, вы дезинформировали всю страну, – обратился Николай Тимофеев к представителям службы, которая призвана обеспечивать безопасность в городе.

По итогам совещания градоначальник дал поручение разработать регламент оповещения как для текущей ежедневной работы, так и для экстренных случаев по всем службам города, а также наладить получение регулярной оперативной информации с места проведения работ по ликвидации ЧС.

Ещё одним поручением стало проведение внутренней служебной проверки по факту дезинформации населения города с последующим наказанием виновных должностных лиц.

И вскоре распоряжением администрации Норильска начальнику управления по делам ГО и ЧС Андрею Магерову за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, которое выразилось в неправильной организации реагирования на информацию о разливе ТВС и ненадлежащем обеспечении деятельности ЕДДС, что повлекло неудовлетворительную организацию обработки, анализа (проверки), сопоставления информации о происшествии, был объявлен выговор. Также выговор объявлен и оперативному дежурному.

- Нет цели скрывать факты. И недопонимания быть не должно. Это наша земля, и мы за неё отвечаем, – подчеркнул Николай Тимофеев.