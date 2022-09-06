Норильские сапсёрферы провели очередной субботник на озере Долгом

Сапсёрфинг в Норильске — это история не только про спорт и здоровый образ жизни. Много внимания уделяется экологическим вопросам. Самый актуальный — бытовой мусор на берегу озера Долгого. Перед каждым занятием члены клуба и их семьи с детьми убираются в районе своего балка-базы на берегу. И это происходит не реже двух раз в неделю. Но, по словам участников уборки, мусора меньше не становится.

– Короткое норильское лето, как обычно, пролетело незаметно, и пришла пора закрытия сезона катания на сапбордах. По этому поводу мы решили собрать наш клуб и устроить праздник, — рассказал руководитель сапклуба и Норильской федерации функционального многоборья «Кроссфит» Константин Кочан.

Но как проводить праздничное мероприятие среди такого беспорядка?

Вот и собрались участники проекта Nord_SUP_Energy, поддержанного грантовой программой Норникеля «Мир новых возможностей», на большой субботник. И позвали на помощь волонтёров — команду «Чистый след» из экологического марафона «ПонесЛось!».

– Это наше первое совместное мероприятие с сапклубом. А вообще уборкой мусора мы не первый день занимаемся. Наши дети тоже участвуют. Мы подаём им пример бережного отношения к природе и городу, ведь это наш общий дом. Также даём возможность любому желающему внести свой вклад — устанавливаем в наиболее посещаемых местах таблички с надписью: «Оставь после себя чистый след, возьми пакет и забери с собой мусор». Пакеты находятся в ёмкости под табличкой.

У нашей команды есть девиз «Оставь чистую Землю своим детям». К чему мы всех и призываем, — поделилась командир команды волонтёров «Чистый след» Наталья Антясова.

63 человека с мешками наперевес в позе дачника ходили между отдыхающими норильчанами и собирали результаты их отдыха. Тара для мусора наполнялась с невероятной скоростью бутылками из–под алкогольных напитков и упаковками от шашлыков. Потом мешки переносились на центральный террикон и смешивались с кусками ржавых труб, погнутых шампуров и офисных стульев. В дальнейшем мусор, перекочевавший однажды с прилавков магазинов на берег озера, вывезут спецтехникой на мусорный полигон, где ему и место.

– Полезное мероприятие, обидно, что другие не ценят. На озере часто проводятся субботники, а когда возвращаемся, кругом снова мусор, как будто и не убирались. Люди собираются на уборку после работы, в своё личное время. Стараются для себя и других, чтобы было чисто и радовало глаз. Ведь когда в городе грязно, кажется, что в нём живут люди, которые не любят свой город. Совсем непонятно, как норильчане могут отдыхать в этой грязи. Ничего же не стоит убрать за собой после отдыха, показать хороший пример детям, — негодует Гульнара, волонтёр мероприятия и эколог на одном из предприятий Норильска.

С ней соглашается Юлия Данькова, сотрудница управления Заполярного филиала:

– Мероприятие сплачивает, тут много норильчан, которые готовы помогать городу. Печально, что люди почему-то считаю, что за ними должен кто-то убирать, им же тяжело донести до мусорки.

Среди добровольцев было много новичков, одна из них — Галина, она давно мечтала присоединиться к подобному мероприятию:

– Это показывает, насколько мы любим Норильск и хотим жить в чистом, красивом городе.

Закончив удивлять и вгонять в краску норильчан, празднующих за мангалами окончание рабочей недели, экологические санитары собрались возле штаба. Там их ждали ценные подарки в виде кепок и курток-дождевиков. А главное — возможность согреться горячими напитками и подкрепиться печеньками и пирожками. Подготовив территорию к празднику, 30 самых отважных участников надели спасательные жилеты и, взяв в руки вёсла, разделились на три команды. Им предстояло на время пересечь на сапплоту озеро и вернуться обратно. В соревновании приняли участие не только члены сапклуба, но и новички. Для этого на сапплот были установлены надувные диваны. Под ободряющие крики болельщиков с берега гребцы выкладывались на полную.

Хаотично сформированная команда «Ориентация Север» заняла третье место. Немного им уступив, второе место занял разноподготовленный «Чистый след». В упорной борьбе, с небольшим отрывом во времени «Непотопляемые» с неизвестным составом команды вырвались вперёд и забрали подарки из рук организаторов мероприятия. Среди победителей был и автор этих строк.

Своими эмоциями и планами на будущее поделилась тренер норильского сапклуба Анна Шувалова:

- Мы отлично провели время. Совместили полезное с приятным. Идея руководителя клуба Константина Кочана очищать от мусора территорию, где мы проводим тренировки, приносит свои плоды. Все подобные акции проходят под слоганом «Мусора.NET». Мы безумно благодарны всем, кто пришёл на мероприятие. А раз такой интерес и запрос есть у горожан, значит, будем продолжать. Весной из-под снега много что появится. Вот и устроим праздничное мероприятие, совместив уборку мусора и открытие сезона покатушек на сапбордах по озеру Долгому.