Как должна выглядеть обновлённая территория вокруг Городского озера? Решать норильчанам

- Норильчане проявили активность - собрано свыше 9000 голосов. 6 марта на заседании общественной комиссии подвели итоги первого этапа. За озеро проголосовали 5860 человек, за территорию Молодёжного центра - около 3000. Предложений по благоустройству других площадок поступило 500. Мы их учтём, - заверил советник главы Норильска Алексей Яковлев.

Сейчас каждый норильчанин может высказаться, как набережная должна выглядеть, как можно бы было проводить здесь время, какие нужны локации. Поступившие предложения и идеи будут учитываться при разработке дизайн-проекта благоустройства. Концепция также будет обсуждаться с жителями города.

Принять участие во втором этапе голосования можно онлайн на портале «Активный гражданин» и на платформе «Анкетолог». Заполнить анкету можно в пунктах сбора предложений:

- административно-деловой центр, ул. Нансена, 69;

- управление социальной политики, Ленинский пр., 26;

- кинокомплекс «Родина», Ленинский пр., 7;

- Молодежный центр (Центральный район), ул. Советская, 9;

- Молодежный центр (Кайеркан), ул. Школьная, 10;

- Молодежный центр (Талнах), ул. Кравца, 22.

Все материалы будут направлены в краевое правительство и в Минстрой РФ для подведения итогов и рассмотрения норильской заявки.

Глава Норильска Дмитрий Карасев считает, что наш город должен побороться за такой солидный «приз» - преображение популярного городского объекта.

- Что до Кайерканского Молодёжного центра, за который, знаю, активно голосовала молодёжь, мы будем думать, что можно сделать на этой площадке по муниципальной программе в 2024 году. Пока надо собрать предложения и параллельно искать и иные варианты их воплощения – не только на муниципальные средства, но, возможно, и благодаря участию в иной краевой или федеральной программе или конкурсе.

Жильцы близлежащих домов и сотрудники учреждений по соседству с территорией благоустройства тоже готовы представить свои идеи. Так, Оксана Иванова, директор школы № 17, рассказала, что коллектив школы и многие родители активно участвовали в голосовании. Все они уверены, что важно не только организовать игровые и спортивные зоны для жителей, но и учесть образовательные потребности детей:

- Хотелось бы использовать эту территорию для занятий на открытом воздухе: зимой проложить лыжные трассы вокруг водоёма, использовать озеро как каток, организовать место для пленэра в рамках уроков ИЗО. Также хотелось бы проводить совместные дни здоровья и другие мероприятия вместе с соседними школами № 16 и № 23. Ещё было бы здорово выделить зону раздельного сбора мусора, что важно для обучения детей принципам экологичного поведения. Что же до площадок – игровых, спортивных, они должны иметь качественное, безопасное покрытие. Отлично впишутся в пейзаж места отдыха: лавочки под тентами, зелёные уголки. И главное – всё это должно быть доступно для маломобильных групп населения.

Александр Лылов, и. о. директора НДЦБД, согласен с коллегой. Также он считает, что важно разметить велодорожки:

- Езда на велосипеде - это и полезно, и увлекательно, особенно для детей, которые остаются летом в городе. Хорошо, если будет организован прокат катамаранов.

Голосование продлится до 23 марта. По словам Алексея Яковлева, в случае получения федерального гранта планируется, что работы по благоустройству стартуют уже в этом году и завершатся в 2024-2025 годах.