Как должна выглядеть обновлённая территория вокруг Городского озера? Решать норильчанам
Как должна выглядеть обновлённая территория вокруг Городского озера? Решать норильчанам
Напомним, Норильск участвует во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды. На первом этапе голосования горожане выбрали для благоустройства на федеральные средства территорию вокруг Городского озера. На преображение претендовало и пространство вокруг Кайерканского Молодёжного центра. Также горожане могли назвать и другие общественные места, требующие, на их взгляд, вложений.
- Норильчане проявили активность - собрано свыше 9000 голосов. 6 марта на заседании общественной комиссии подвели итоги первого этапа. За озеро проголосовали 5860 человек, за территорию Молодёжного центра - около 3000. Предложений по благоустройству других площадок поступило 500. Мы их учтём, - заверил советник главы Норильска Алексей Яковлев.
Сейчас каждый норильчанин может высказаться, как набережная должна выглядеть, как можно бы было проводить здесь время, какие нужны локации. Поступившие предложения и идеи будут учитываться при разработке дизайн-проекта благоустройства. Концепция также будет обсуждаться с жителями города.
Принять участие во втором этапе голосования можно онлайн на портале «Активный гражданин» и на платформе «Анкетолог». Заполнить анкету можно в пунктах сбора предложений:
- административно-деловой центр, ул. Нансена, 69;
- управление социальной политики, Ленинский пр., 26;
- кинокомплекс «Родина», Ленинский пр., 7;
- Молодежный центр (Центральный район), ул. Советская, 9;
- Молодежный центр (Кайеркан), ул. Школьная, 10;
- Молодежный центр (Талнах), ул. Кравца, 22.
Все материалы будут направлены в краевое правительство и в Минстрой РФ для подведения итогов и рассмотрения норильской заявки.
Глава Норильска Дмитрий Карасев считает, что наш город должен побороться за такой солидный «приз» - преображение популярного городского объекта.
- Что до Кайерканского Молодёжного центра, за который, знаю, активно голосовала молодёжь, мы будем думать, что можно сделать на этой площадке по муниципальной программе в 2024 году. Пока надо собрать предложения и параллельно искать и иные варианты их воплощения – не только на муниципальные средства, но, возможно, и благодаря участию в иной краевой или федеральной программе или конкурсе.
Жильцы близлежащих домов и сотрудники учреждений по соседству с территорией благоустройства тоже готовы представить свои идеи. Так, Оксана Иванова, директор школы № 17, рассказала, что коллектив школы и многие родители активно участвовали в голосовании. Все они уверены, что важно не только организовать игровые и спортивные зоны для жителей, но и учесть образовательные потребности детей:
- Хотелось бы использовать эту территорию для занятий на открытом воздухе: зимой проложить лыжные трассы вокруг водоёма, использовать озеро как каток, организовать место для пленэра в рамках уроков ИЗО. Также хотелось бы проводить совместные дни здоровья и другие мероприятия вместе с соседними школами № 16 и № 23. Ещё было бы здорово выделить зону раздельного сбора мусора, что важно для обучения детей принципам экологичного поведения. Что же до площадок – игровых, спортивных, они должны иметь качественное, безопасное покрытие. Отлично впишутся в пейзаж места отдыха: лавочки под тентами, зелёные уголки. И главное – всё это должно быть доступно для маломобильных групп населения.
Александр Лылов, и. о. директора НДЦБД, согласен с коллегой. Также он считает, что важно разметить велодорожки:
- Езда на велосипеде - это и полезно, и увлекательно, особенно для детей, которые остаются летом в городе. Хорошо, если будет организован прокат катамаранов.
Голосование продлится до 23 марта. По словам Алексея Яковлева, в случае получения федерального гранта планируется, что работы по благоустройству стартуют уже в этом году и завершатся в 2024-2025 годах.