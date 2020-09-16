Как и обещали, открыли раньше срока

С 15 сентября по улице Комсомольской полностью открыто дорожное движение по чётной и нечётной стороне. По договору работы должны были закончить 30 сентября, но, как и было обещано, движение открыли раньше.

- В настоящее время подрядчиком окончена основная часть демонтажа, в связи с этим дорожная служба открыла дорогу, и с 15 сентября движение общественного транспорта по регулярным маршрутам № 1А, 1Б, 14А, 14Б,16А, 5А, 11 возобновлено по прежней схеме, - прокомментировал Виктор Кузнецов, исполняющий обязанности начальника отдела транспорта УГХ администрации города Норильска.

Однако Виктор Кузнецов подчеркнул, что пешеходам передвигаться по чётной стороне участка строго запрещено до тех пор, пока подрядчик не закончит до конца демонтаж здания и не вывезет весь мусор.

Напомним, что движение в связи со сносом 20-го дома на улице Комсомольской было перекрыто с 24 июля. И уже с 15 августа было открыто движение по нечётной стороне.